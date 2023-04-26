中信里昂薦4股 盈收陣勢強（附盈利預測）

大行中信里昂最近將4隻股份推薦為「買入」評級，本文歸納4月24至25日的報告，詳盡分析請細閱下文：

1.友邦保險 （01299）

中信里昂（CLSA）預測，友邦保險今年第一季的「新業務價值」受香港市場推動（Value Of New Business，VONB）按年增19%。這雙位數增長的預測可歸功於內地旅客的回港。據最新的跟蹤顯示，內地遊客的銷售情況，可能會超過市場預期，預料全年內地遊客的銷售 「新業務價值」將會恢復到2018年水平的50%。

此外，該行更新了目標價估算，從102港元下調至100港元，並預測2023年17.8倍市盈率。友邦保險仍是行業的首選，重申「買入」評級。

2.藥明康德 （02359）

藥明康德今年第一季總收入及非疫情收入，分別按年增長6%和17%至90億元（人民幣‧下同）及81億元。淨利潤總額/調整後的非國際財務報告準則淨利潤，分別按年增32%及14%至22億元及23億元。

中信里昂認為，該集團第一季總收入的結果符合預期，看好4個原因：

1）與2022年相比，預測2023潛在的利潤率改善；

2） 在宏觀不確定性的情況下，全球市場份額的增長得到證實；

3）估值較同業更具吸引力；

4） 更高的A股持股比例。

因此，該行維持2023至2025年的盈利預測不變，並維持126港元目標價不變，該行預測2023年達21.4倍市盈率。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

餘下兩隻股份分析……更多內容，用戶請登入。

報告來源：中信里昂

編輯：鍾采餘

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...