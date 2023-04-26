保德信：尋求美國高收益超額回報

今年第一季度的固定收益回報顯示，債券在收益率上升而充滿挑戰的環境中仍能有良好表現。全球收益率上升到接近10年的高位，為投資者帶來機會，可考慮採取主動式管理的債券策略，以爭取潛在超額回報（alpha）。

雖然美國高收益債券的技術面出於各種因素仍具支持性，包括較低的新發行總額和實質供應不足，在盈利放緩和企業前景轉差的情況下，利差可能會擴大。盡管我們仍然採取防禦性策略，但由於大多數發行人的資產負債表強勁，而且短期內沒有大量到期債務，我們預計違約情况不會像過往的經濟衰退般嚴重。

銀行危機令經濟放緩

盡管我們不認為最近的銀行危機規模龐大，但有可能促使經濟增長放緩，繼而可能對區域銀行和商業房地產融資產生不利影響。問題在於，區域銀行在實體經濟中扮演著重要的角色，是大型貸款公司和中小型公司的主要融資提供者，這些公司通常僱用大量員工，因此有可能影響勞工市場。

規模較小的銀行亦佔一大部分的商業房地產融資，而這個行業在銀行危機之前便已面臨困難。因此，由於利率上升和新冠疫情後辦公空間佔用率下降等因素的綜合影響，商業抵押擔保證券市場變得更加謹慎，從而進一步加劇商業房地產行業面臨的挑戰。

逐步配置高收益債

與此同時，不少投資者想知道，何時為承擔額外風險的最好時機，以及高收益債券投資能否作為股票配置的替代方案。目前債券違約率雖然仍相對較低，但持續呈上升趨勢。

如果經濟衰退情況與我們預期的一致，違約率預計將保持在可控範圍內，即在未來九個月內上升至3.5%，並在未來12個月內上升至5%。違約率所受經濟衰退影響程度以及其對區域銀行的影響還有待觀察。

此外，盡管高收益債券市場的估值目前頗具吸引力，但尚未達到往常衰退時期的水平。

盡管如此，高收益市場發行量減少和債券可能升級至投資級別，為高收益市場提供強大的技術利好因素，意味著市場愈來愈具韌性。因此，精明的投資者會希望在密切關注形勢的同時此，逐步配置高收益債券。

在美國高收益債券市場，我們認為住房行業具有強勁的基本面，而且自全球金融危機以來美國住房積壓下能夠產生大量自由現金流的發行人有評級上調的機會。我們目前認為有吸引力的其他領域包括獨立電力生產商和博彩業。

整體而言，我們在短期內因經濟衰退風險增加而保持謹慎，並已為近期的利差擴大作好部署，但長期則持更積極的態度，探尋市場轉向承險的信號。隨着波動性持續，主動式的管理和準確的信貸選擇將繼續為投資者締造回報。

作者：保德信固定收益（PGIM Fixed Income）投資組合策略師Gabriel Doz

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