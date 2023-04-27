晉達：淨零排放轉型下 機遇處處

淨零排放的轉型路上挑戰重重。目前市場正處於失序轉型的起點，而資產擁有人、投資者及企業的減排策略有助帶領失序轉型的未來發展方向。能源轉型投資及相關目標的增長有助改善轉型失序，並可達致持久的淨零碳轉型。

達致淨零排放目標能取得的成效，與對新綠色基建及正在減碳的高排放企業的投資密不可分；此兩項投資是實現減碳的關鍵所在，特別是對電力、建築、交通、工業和農業──5個對經濟增長有重要影響，並佔全球排放量逾9成的行業。

由於這些行業乃推動全球經濟發展的重要一環，如其生產過程受阻礙，將為全球經濟構成重大影響。

減碳轉型帶來機遇

高排放企業資本密集，擁有較多固定資產，且商業模式未為完善，因此減碳行動需時。企業需要創新技術推動減碳；在個別國家，除環境議題外，亦要面對就業和工人權益等更為迫切的社會問題，故不能只着眼地球保育，而忽略社會發展。

在技術、時間和結構變化等不確定因素的限制下，企業之間的環境保護政策存在重大分歧。

貫徹轉型評估框架有助探索轉型機遇，從而提升有序轉型的可能性，採取主動投資策略的基金經理亦可在框架下找尋可觀的投資選擇。

隨着有關聲譽建立，加上投資業界逐步掌握如何評估轉型計劃，資產擁有人日後或會更願意採用以轉型為基礎的策略。

多元投資選擇

上市企業為全球碳排放量主要來源，因此，股票及債券市場被視為重要的轉型領域。在排放量最高的五個行業中，不少企業在已發展市場和新興市場有一定地位，轉型潛力較可觀。該等企業需要投資者擁有其股權，並隨著業務增長和發展，向其管理層問責。

可預見轉型債券將會成為新資本的重要基石，為轉型計劃提供資金，支持創新，並可帶動貸款及轉型相關目標。借貸亦可有效調動私人資本，使資本由富裕國家流向新興市場，而解決排放增長問題乃新興市場一直面對的困難。

低碳轉型將對宏觀經濟造成重大影響，尤其是或會令通脹加劇。因市場對特定金屬和原材料等的需求或大幅上升，而增加對創新技術的投資，以及龐大的政府支出亦有推高通脹的可能性。高排放行業的減碳成本最終可能轉嫁至消費者身上，構成「綠色通脹」。

理論層面而言，此等上行價格壓力的經濟板塊之敞口可為轉型投資帶來客觀前景，提高投資組合的韌性，並在高通脹時期提供多元投資選擇。投資於排放量最高的五個行業的轉型領導者，或有效對抗通脹且帶來穩健回報。

轉型溢價將浮現

長遠來看，全球有望發展出一個成本較低，且不易受供應衝擊影響的能源系統。從中長期來看，由於低碳轉型，多個行業可能會出現「適者生存」的情況，尤其是那些問題核心的行業。

假若相關企業能藉著研發新技術，或大幅降低關鍵工業流程的碳排放而成功轉型，便可爭取更多貸款和股權融資機會，並獲得更高的市場估值。

相反，如果高排放企業未能與時俱進，或會更難獲取資本和吸引較低估值倍數。這應能為追求超額回報的主動型基金經理提供可觀機遇，因贏家和輸家未來數年的表現將迥然不同，特別是那些於起點存在較大市顯著折讓的板塊和行業，預計「轉型溢價」將在未來幾年內愈發明顯。

失序是一個範圍，將失序程度降至最低，或會為投資表現，以至地球及經濟增長帶來最佳結果。

作者：晉達資產投資

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