資金續流入中資股 外資正在買甚麼？ 

自去年中月以來，海外資金持續流入亞洲股市，尤其是流入中國市場。大行法巴報告指出，外國機構投資者（FII）的資金流入亞洲市場的的趨勢，由去年中起復甦。

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法巴指出，隨着市場預期，美國聯儲局的息口預期會於在5%至5.25%左右頂底，亞洲貨幣觸底反彈，令流入亞洲的資金在去年7月份開始復甦。自那時以來，亞洲資金流一直集中在北亞。

市場預期美息於5至5.25厘見頂

FII流入亞洲的資金在2022年7月開始復甦，自11月以來更是如此，因為「美聯儲利率峰值」預期穩定在5至5.25%左右，亞洲貨幣觸底反彈。自那時以來，亞洲資金流一直集中在北亞市場。

於至流入中國內地的資金，即使在近期放緩之後，仍高於流入亞洲其他地區。在資金流入中國A股高峰的去年11月至今年1月份，海外資金經港股通北向流入A股的資金345億美元，即市場對中國將撤除防控措施的樂觀情的的高峰期。

現時這種樂觀情緒已經消退，盡管最近來自中國的宏觀經濟數據，包括零售銷售的強勁增長和3月份服務業PMI的飆升，表明消費復甦的說法可能會重新確立。

今年以來 外資買入通訊服務行業

對於中資股，今年以來，境外機構投資者主要買入通訊服務行業，包括中資電訊股，以及騰訊 （00700） 、百度 （09888） ），還有必需消費品。另方面，境外機構投資者沽售其他行業，尤其是工業、金融、科技和原材料板塊。

境內投資者方面，除了買入必需消費品和沽售工業品行業外，該類機構沒有對其行業傾斜做出重大改變。

法巴指出，每個市場中成交最多的股票表明了機構投資者關注的主題和行業。在中國A股，機構投資者的關注點似乎集中在電動汽車供應鏈、重開項目、高端製造業和保險業。另一方面，煤炭和其他材料在銷量最高的庫存中佔據顯著位置。

而中國境內投資者則買入在港股上市的互聯網、電子商務和中資電訊股，並沽售電動汽車原始設備製造商和金融企業。

報告來源：法巴

綿輯：錢家鋒

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