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傳奇投資者彼得林奇：後悔錯過了蘋果股票

財金猛人追蹤 18:41 2023/04/26

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傳奇投資者彼得林奇（Peter Lynch）日前在外媒訪談節目上表示，後悔錯過了蘋果公司（美：AAPL）的爆炸性增長。

曾被美國《時代》雜誌評為「全球最佳基金經理」的彼得林奇，在管理富達基金的13年時間中，該基金管理資產由2,000萬美元成長至140億美元，平均複利報酬率達29%。

彼得林奇指出，蘋果並非一間複雜、業務難以理解的公司，蘋果擁有健康的資產負債表。他續表示，當其女兒願意為了iPod付出250美元時，就能推斷出蘋果的毛利率偏高，但他當時並未決定投資在蘋果股票上。

點擊下圖可查看蘋果及輝達股價走勢。

    點擊圖片放大
    +2

彼得林奇並提及股神巴菲特投資蘋果的決定，他表示，巴菲特看到了蘋果公司的潛力，並在2016年大手買入蘋果股票，而蘋果目前更成為巴郡最大持倉，而巴菲特買入蘋果的理由為看好其強大的顧客忠誠度及品牌效應。

另一隻彼得林奇後悔沒有投資的科技股為晶片巨頭輝達（美：NVDA）。輝達為設計和銷售圖形處理器為主的半導體公司，近期受惠人工智能（AI）投資熱潮，股價今年勁升近80%。

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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