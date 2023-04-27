全面不動產統一登記 內地要收房產稅？摩通：不意外

內地日前宣布，全面實現不動產統一登記，這代表全國性的房產稅要來了嗎？摩根大通認為，短期內不會出現，最早或在2026年，而且對投資者或買樓人士而言，房產稅應該不再是一個意外。

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中國自然資源部部長王廣華本月25日在全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，內地全面實現不動產統一登記。官媒指，這意味經過十年努力，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。

不少人第一時間聯想到的是：這是徵收房產稅的訊號嗎？

摩根大通首先提醒，「全面實現不動產統一登記」並非一項政策，更多是一項里程碑。

內地於2013年，就已提出一個統一的不動產登記系統，以取代舊有的、分散而地方化的系統，即登記必須通過各個部門。事實上，自2018年以來，全國統一系統已經建立並運行。至今，以前未登記的不動產已逐漸登記在該系統中。因此，最新公告只是標誌着一個長達10年的過程已結束。

回到該問題，誠然，全面實現不動產統一登記是開徵全國性房產稅的前置條件，從步驟來看，內地離開徵房產稅更近一步。不過，這不代表短期內就會出現。摩通認為，內地政府仍希望先等待房地產市情的情緒恢復正常。該行預期，2024年將增加更多試點城市，如深圳、廈門，開徵全國性房產稅最早將於2026年出現。

至於投資者和買樓人士的預期方面，由於全國人大已於2021年10月批准將試點方案擴展到更多城市，摩通認為，房產稅已不再是一個大意外。

摩通又分享不同地區投資者對內房股的看法指，

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