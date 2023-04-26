港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望

首季舖位租務有所反彈，惟租金及空置率，仍未重返疫情前。相信在港府加碼推廣活動下，不論本地及旅客消費氣氛將更理想，下半年整體租務活動定增加，商舖市場將表現較佳。

港府推出一系列「開心香港」活動助消費

旅客逐步重返，本地消費氣氛有望提升

通關後，旅客消費從低位回升

隨着本港復常，中港亦全面通關，近年吉舖處處的零售核心區，近期明顯多了新商戶裝修舖位，並準備開業，可見市況氣氛已有好轉。從近期每日訪港的內地旅客人數，仍維持約7至8萬人，個別日子更逾10萬人，即使不及疫情前水平，市況仍在復甦階段。

至於本地消費上，政府於上星期已派發新一期消費券，刺激本地消費，而日前政府公布《財政預算案》中提出「開心香港」（Happy Hong Kong）一系列活動，包括由本周六起至6月，港九新界會舉辦免費大型美食市集，本周六全港戲院30元睇戲等，各項活動初步開支為2,000萬元，政府表示，希望香港整體氣氛改善，社會復甦更穩定。

過往3年疫情衝擊，既令本地消費信心有影響，而旅客消費更跌至極低數字。如今走上復常之路，商舖租務有所加快。從近期租務成交個案上，普遍月租個案，介乎數十萬元水平，與疫情前比較，仍有一定差距。

畢竟疫情持續3年，各方面包括消費信心仍需時復原，按目前旅客逐步重返，本地消費氣氛亦可望提升，勢帶動下半年本港消費市場，增強商戶重新擴充信心，舖市租務勢上升。租金方面，相信若五一黃金周消費數字理想，奢侈品商戶如鐘錶珠寶、名店等開始重啟租務，舖租便有望重返疫情前水平。