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鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC

國際 21:53 2023/04/26

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最近一宗發生在智利新聞，未必有太多人留意，卻可能有深遠影響。智利經濟體不大，卻是全球鋰金屬藏量最大的國家，當局日前宣布將鋰礦業國有化，確保戰略資源牢牢掌握在手中。各國政府紛紛訂立淘汰傳統燃油車的明確時間表，電動車取代傳統車已無懸念，智利作為鋰電池供應鏈重要一環，變故值得關注。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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