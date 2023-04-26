鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 國際 21:53 2023/04/26 分享： 分享： 最近一宗發生在智利新聞，未必有太多人留意，卻可能有深遠影響。智利經濟體不大，卻是全球鋰金屬藏量最大的國家，當局日前宣布將鋰礦業國有化，確保戰略資源牢牢掌握在手中。各國政府紛紛訂立淘汰傳統燃油車的明確時間表，電動車取代傳統車已無懸念，智利作為鋰電池供應鏈重要一環，變故值得關注。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 印度彈起 難在那裡？ 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 2023/04/19 食米要知米貴 氣候暖化遺禍深 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 你可能感興趣 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 22:15 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 印度彈起 難在那裡？ 22:34 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 22:16 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 最新專欄文章 國金札記 - 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 今日 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 國金札記 - 印度彈起 難在哪裏？ 2023/04/25 印度彈起 難在哪裏？ 印度彈起 難在那裡？ 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ 國金札記 - SpaceX火箭爆炸 為何業界仍稱成功？ 2023/04/24 SpaceX火箭爆炸 為何業界仍稱成功？ 經濟 拜登 智利 政治 美國 澳洲 地緣政治 基建