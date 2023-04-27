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新盤低價推售  窒礙樓價回升勢頭

地產 12:00 2023/04/27

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雖然今年首季樓市走勢向好，無論新盤及二手交投量明顯回升，而二手樓價也錄約7%增長，但隨著新盤開價繼續忍手，以貼市價，甚至稍低二手價賣樓，對市場影響亦浮現，近日不少屋苑繼續出現低價、蝕讓個案，長遠而言，將打擊樓價反彈的勢頭。

...

欄名 : 樓市分析

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