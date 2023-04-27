新盤低價推售 窒礙樓價回升勢頭 地產 12:00 2023/04/27 分享： 分享： 雖然今年首季樓市走勢向好，無論新盤及二手交投量明顯回升，而二手樓價也錄約7%增長，但隨著新盤開價繼續忍手，以貼市價，甚至稍低二手價賣樓，對市場影響亦浮現，近日不少屋苑繼續出現低價、蝕讓個案，長遠而言，將打擊樓價反彈的勢頭。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤先租後買 搶內地客 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 你可能感興趣 新盤先租後買 搶內地客 01:00 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 12:00 2023/04/17 長假及新盤夾擊 二手短期續受壓 新盤減價成風二手樓續捱打 12:00 2023/04/18 新盤減價成風二手樓續捱打 最新專欄文章 甲廈市場復甦勢頭更趨明顯 2023/04/26 甲廈市場復甦勢頭更趨明顯 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 2023/04/25 連鎖品牌擴充 核心商舖率先受惠 通關較利好港樓還是港股? 2023/04/24 通關較利好港樓還是港股? 一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 2023/04/21 一手例首判代理入獄 行業勢趁審慎 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 2023/04/20 高才通申請個案漸增 為樓市增添動力 一手市場 二手市場 樓價 CCL NAPA 發展商