宏利投管：大市波動 偏好防守 財金專欄 2023/04/27 分享： 分享： 宏利投管認為，過去收緊政策的影響尚未完全滲透至實體經濟、環球經濟可能在未來12個月內陷入衰退、可能需要重新評估對聯儲局「一定會出手救市」的想法等。 估計在當前環球經濟周期中，宏觀環境將變得更差，投資者應 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理多元資產投資環球宏觀策略聯席主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：A股機會大於風險 2023/04/26 中金：A股機會大於風險 瑞信陶冬：中國經濟復甦超預期 2023/04/25 瑞信陶冬：中國經濟復甦超預期 PGIM：美高利率損害不止銀行 2023/04/21 PGIM：美高利率損害不止銀行 景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守 2023/04/20 景順：美歐央行偏鷹 投資宜偏保守 霸菱：波動市選高收益債券 2023/04/19 霸菱：波動市選高收益債券 中國 美國 美元 通脹 加息 貨幣政策 美國聯儲局 減息 鮑威爾 宏觀分析