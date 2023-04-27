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宏利投管：大市波動 偏好防守

財金專欄 2023/04/27

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宏利投管認為，過去收緊政策的影響尚未完全滲透至實體經濟、環球經濟可能在未來12個月內陷入衰退、可能需要重新評估對聯儲局「一定會出手救市」的想法等。

估計在當前環球經濟周期中，宏觀環境將變得更差，投資者應

...

撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理多元資產投資環球宏觀策略聯席主管

欄名 : 名家觀點

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