華能迎春天 火電虧轉盈 財金專欄 2023/04/27 分享： 分享： 恒生指數昨日縮量重返牛熊分界綫，短期料繼續在這綫爭持。而火電股昨日領先大市，因為華能國際（00902）今年首季業績轉虧為盈，市場相信火電股今年可以迎來春天。而華能未來會加快新能源轉型，今年先恢復盈利貢 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友收復牛熊綫 港股明日繼續攻防戰（第四版） 2023/04/26 好友收復牛熊綫 港股明日繼續攻防戰（第四版） 中字股實力談 - 北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息 2023/04/26 北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息 中字股實力談 - 北水尾市抗沽軍 港股明日牛熊攻防（第四版） 2023/04/25 北水尾市抗沽軍 港股明日牛熊攻防（第四版） 中字股實力談 - 新華保險盈喜 估值理應上升 2023/04/25 新華保險盈喜 估值理應上升 中字股實力談 - A股吹冷風 港股料偏軟 2023/04/22 A股吹冷風 港股料偏軟 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 電力 電力股 煤 中國發改委 華能國際電力股份（00902） 新能源