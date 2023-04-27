華能迎春天 火電虧轉盈

恒生指數昨日縮量重返牛熊分界綫，短期料繼續在這綫爭持。而火電股昨日領先大市，因為華能國際（00902）今年首季業績轉虧為盈，市場相信火電股今年可以迎來春天。而華能未來會加快新能源轉型，今年先恢復盈利貢

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