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新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能

財金專欄 2023/04/27

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財爺陳茂波2月預算案推出新的投資移民計劃，暫未有具體細節，但內地人肯定不能申請。有議員就認為，內地人對投資移居香港有龐大需求，建議把計劃擴大至內地人。但官場消息斬釘截鐵表示「不可能！」

陳茂波的預算案昨

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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