新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 財金專欄 2023/04/27 分享： 分享： 財爺陳茂波2月預算案推出新的投資移民計劃，暫未有具體細節，但內地人肯定不能申請。有議員就認為，內地人對投資移居香港有龐大需求，建議把計劃擴大至內地人。但官場消息斬釘截鐵表示「不可能！」 陳茂波的預算案昨 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 2023/04/26 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 有政戲 - 區會改革在即 大削直選議席增門檻 2023/04/25 區會改革在即 大削直選議席增門檻 有政戲 - 特首議員灣區考察 3點合作新思路 2023/04/24 特首議員灣區考察 3點合作新思路 有政戲 - 特首率1司4局長 立會灣區團升格 2023/04/21 特首率1司4局長 立會灣區團升格 有政戲 - 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 2023/04/20 「輸入外勞」掀激辯 勞方打定輸數？ 政治 金融 移民 陳茂波 梁熙 陳振英 電子支付 信用卡 銀行