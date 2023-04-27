沙田一城啟示 半數成交屬低層 財金專欄 2023/04/27 分享： 分享： 一手盤連環出擊，最新大埔白石角新盤以吸引價搶攻，令交投疲弱的二手市場雪上加霜。加上與去年相較二手造價已掉頭回升，部分準買家根本未接受低位反彈的升勢。 即使上車屋苑沙田第一城4月至今屋苑交投強差人意，至昨 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 2023/04/26 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 專家樓論 - 股弱 樓會弱 2023/04/26 股弱 樓會弱 專家樓論 - 舖位租務 本地薑暫壓過江龍 2023/04/25 舖位租務 本地薑暫壓過江龍 專家樓論 - 劃一補地價 加快收地不似預期 2023/04/24 劃一補地價 加快收地不似預期 專家樓論 - 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 2023/04/24 高管陸續抵港 豪宅大價租務增 樓價 二手市場 沙田第一城 花園城 銀行 大埔 沙田 白石角