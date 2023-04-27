沙田一城啟示 半數成交屬低層

一手盤連環出擊，最新大埔白石角新盤以吸引價搶攻，令交投疲弱的二手市場雪上加霜。加上與去年相較二手造價已掉頭回升，部分準買家根本未接受低位反彈的升勢。

即使上車屋苑沙田第一城4月至今屋苑交投強差人意，至昨

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