放假前走貨唔走貨？ 專家教路

五一假期臨近，每逄小長假都會萌生念頭，持資者是否持幣過節的疑問？前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，一部分投資者謹慎觀望的態度比較明顯，出現減倉之後持幣過節的需求。

楊德龍認為，主要看投資者的取態，是長綫投資，還是短綫投資，同時對兩類投資者提供建議：

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專訪 兩大基金經理 談第二季布陣【下一頁】

AI、新能源板塊現分化

當前處於第一季業績期，楊德龍表示：

「一些前期熱門股票，如AI板塊，不論是年報還是第一季報普遍較差，有的甚至還是繼續虧損，打擊了投資者的熱情，出現了分化的走勢，有些AI個股已開始出現調整的迹象。」

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編輯：鍾采餘

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