舖市走勢 還看奢侈品牌租務

疫情期間，與生活品味相關的租戶，例如家品店、運動服裝等明顯擴充， 本地市民生活模式有所轉變下，相關商戶近期仍有擴充動作，令核心區商戶趨多元化。

疫情衝擊過去3年核心區租務淡

奢侈品牌租核心區舖位仍然審慎

核心區商戶種類可望趨向多元化

過去3年受疫情衝擊，極少旅客到訪下，核心區整體租務個案不多，亦因消費由本地市民支持，加上封關無外遊機會，故一些與疫情生活有關的商戶需求上升。過去兩年，本港核心區主要商舖租務，多來自運動品牌、生活品味、家品店，以及咖啡店等商戶較積極。市民關注健康，運動成生活一部分，令相關商戶近兩年租舖個案增。

現時全面通關，旅客重返下，近期最積極租舖開業為本地藥粧商戶。至於以往非常積極搶位的奢侈品，則仍相對審慎，缺乏大幅擴充下，核心區舖位租金仍在相對低位。

至於生活百貨、家品等商戶，仍有擴充活動，反映疫後這類與本地消費有關相戶，需求仍然沒有下跌，加上對旅客來說亦有一定吸引力。

整體而言，過去數月核心區舖位租務上，可發現整體商戶組合比以前多元化。在十年前旅客消費高峰期，鐘錶珠寶等奢侈品，幾乎佔據核心區大部分商舖，以目前銅鑼灣羅素街為例，近期有大型餐廳開業，早前地段二千年廣場地下及樓上，獲醫療集團租用，相信在奢侈品未完全回復信心下，核心區商戶種類可望趨向多元化。