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Q1季績盈喜 下游消費機會高

研究報告 10:38 2023/04/28

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隨着上市公司陸續披露首季業績，中資企業首季業績表現有初步了解。德邦證券預期首季業績，料有驚喜。

德邦證券指出，在已披露首季業績預告、業績快報或正式財務報告的841家A股上市公司中，業績預告預喜率約73%。又指，披露業績預告/快報/正式財報的樣本公司中位數法下歸母淨利潤增速為20.2%。

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從多個行業的業績報告，德邦證券分析指，認為首季業績窗口期可把握景氣、復甦、原材料降價三綫索。

1. 景氣高位：黃金/鉬、半導體設備、白羽雞苗、中藥；
2. 疫後復甦盈利改善：券商、餐飲鏈（啤酒/速凍食品/休閒零食）、品牌男裝、白電、出行鏈（酒店旅遊）、重卡；
3. 受惠於原材料成本下行：動力電池、光伏組件。

盈餘驚喜訊號： 下游消費盈餘驚喜機會高

盈餘驚喜是指公司實現的實際盈餘與分析師或管理層預期盈餘之差，盈餘驚喜的出現往往會引起股票價格的變化。根據業績公告後首個交易日是否出現淨利潤斷層現象（即業績公告後首個交易日的最低價高於上個交易日的最高價）、首個交易日的漲幅是否不低於5%，構建了股價維度的盈餘驚喜訊號。

從行業分布來看，出現股價維度盈餘驚喜訊號的公司數量超過5家，並且盈餘驚喜出現概率不小於10%的行業為：家用電器、農林牧漁、通訊、汽車。

上游資源品領域，出現「盈餘驚喜」的公司寥寥無幾；中游製造領域，通訊、電子行業「盈餘驚喜」出現概率較高，但新能源領域驚喜概率不高；下游消費領域，家電、農林牧漁、商貿零售行業均展現較高的「盈餘驚喜」概率。

最後，該行梳理了出現了股價維度「盈餘驚喜」訊號，且近一個月分析師盈利預測中值上調超過3%的公司。

報告：德邦證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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