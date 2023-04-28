大摩邢自強 談中國GDP 5.7%的條件（第二版）

上文提及，中國目前經濟恢復趨勢比較樂觀，惟不少外資、中國投資者都在探討，如果消費在逐漸復甦，中國的消費行業從金融市場、資本市場的表現來說，好像沒有反映這種樂觀情緒。

邢自強認為，消費復甦有兩方面值得參考：

1.消費復甦開始時冷熱不均

邢自強指出，疫情期間不受封控影響的汽車、消費電子產品，現在面臨下滑，這符合全世界所有國家的規律，因疫情期間集中釋放了需求。當中，服務業在1至3月份出現好轉迹象，餐飲、出行、旅遊、綫下娛樂和一些高端的黃金珠寶、化妝品、奢侈品，這些都非常符合正常的複甦軌迹和規律。

他引用大摩高頻率數據，統計由今年1月起至今每周中國復甦軌跡。邢自強又指，據高頻率數據顯示，4月中下旬還是可以看到復甦在有條不紊地進行中。4月份出行、地鐵、旅遊及機票等行業仍保持了不錯的勢頭，除了個別和建設開工相關的指標有所放緩。

2.市場對跨國企業反饋正面，中國企業反應平平

歐洲很多大企業，第一季業績明顯受益於中國經濟復甦。邢自強稱，最初LVMH高端品牌表示銷售轉好，其後歐萊雅（L'Oreal，美ADR：LRLCF ） 及服裝公司於季報表示，中國1到3月份復甦狀況特別強勁，為銷售帶來了新的提振，

「如從去年12月中國開始走出疫情，重新聚焦經濟發展的時候，關注歐洲那邊比較依賴中國企業在資本市場的表現，和中國自己比較依賴中國消費者的企業的表現，會發現雙方有一個很大的差距。即年初至今，歐洲那邊反饋更好：中國經濟恢復了，歐洲企業的股價受益；但中國資本市場這方面的表現不温不火。」

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第一版

中國首季經濟數據表現超預期，目前觀望後續復甦步伐能否持續下去。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，看到積極因素正在積累，但不能過於樂觀。

中國首季GDP實際按年增4.5%，超出市場預期，各大國際組織和投行迅速上調了對中國經濟增長的預期，大部分上調到5.7%或更高的水平。邢自強提醒，上調中國GDP預期同時，還是要保持理性。

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他指出，自去年年底預判中國逐漸走出疫情，預期中國2023年經濟增長會到5.7%左右，明顯高於政府和市場的預期。不過，從4月份的數據來看，喜憂參半，有可能第二、三季的按月恢復，不如第一季那麼強。

邢自強分別從通縮、消費復甦、出口數據 3大辯論 ：



（1） 通縮

有市場人士看到，包括消費物價指數（CPI）在內的按年增長率比較低，所以擔心通縮，但實際上這個低，只是漲價幅度低，跟去年相比物價仍在上漲。

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總體看，他認為中國經濟不符合通縮的定義，又解釋通脹乏力有 兩個原因 ：

一、可能與這次走出疫情後經濟周期所處於的階段

邢自強解釋，通脹往往是滯後指標，一般經濟需求復甦後，再逐漸傳導到通脹，「當前中國還處於復甦初期，走出疫情才3、4個月，通脹低，符合大病初癒期，休養生息的階段性特點，靠內生動力推動經濟復甦，通脹回升尚需要時間傳導。」

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編輯：鍾采餘

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