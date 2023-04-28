大摩邢自強：中國經濟復甦3大辯論

中國首季經濟數據表現超預期，目前觀望後續復甦步伐能否持續下去。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，看到積極因素正在積累，但不能過於樂觀。

中國首季GDP實際按年增4.5%，超出市場預期，各大國際組織和投行迅速上調了對中國經濟增長的預期，大部分上調到5.7%或更高的水平。邢自強提醒，上調中國GDP預期同時，還是要保持理性。

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他指出，自去年年底預判中國逐漸走出疫情，預期中國2023年經濟增長會到5.7%左右，明顯高於政府和市場的預期。不過，從4月份的數據來看，喜憂參半，有可能第二、三季的按月恢復，不如第一季那麼強。

邢自強分別從通縮、消費復甦、出口數據 3大辯論 ：



（1） 通縮

有市場人士看到，包括消費物價指數（CPI）在內的按年增長率比較低，所以擔心通縮，但實際上這個低，只是漲價幅度低，跟去年相比物價仍在上漲。

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總體看，他認為中國經濟不符合通縮的定義，又解釋通脹乏力有 兩個原因 ：

一、可能與這次走出疫情後經濟周期所處於的階段

邢自強解釋，通脹往往是滯後指標，一般經濟需求復甦後，再逐漸傳導到通脹，「當前中國還處於復甦初期，走出疫情才3、4個月，通脹低，符合大病初癒期，休養生息的階段性特點，靠內生動力推動經濟復甦，通脹回升尚需要時間傳導。」

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編輯：鍾采餘

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