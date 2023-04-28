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併購＋整合 潤藥趁平買

財金專欄 2023/04/28

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港股昨日反彈，重上19800點。醫藥股普遍上升，華潤醫藥（03320）股價升一成是表現最好醫藥股，去年開展併購整合，在強化資源協同下，未來盈利增長有保證。

潤藥2022年收入按年上升7%至2,541億元

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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