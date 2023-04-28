併購＋整合 潤藥趁平買 財金專欄 2023/04/28 分享： 分享： 港股昨日反彈，重上19800點。醫藥股普遍上升，華潤醫藥（03320）股價升一成是表現最好醫藥股，去年開展併購整合，在強化資源協同下，未來盈利增長有保證。 潤藥2022年收入按年上升7%至2,541億元 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股牛熊爭奪戰 今個5月坐過山車（第四版） 2023/04/27 港股牛熊爭奪戰 今個5月坐過山車（第四版） 中字股實力談 - 華能迎春天 火電虧轉盈 2023/04/27 華能迎春天 火電虧轉盈 中字股實力談 - 好友收復牛熊綫 港股明日繼續攻防戰（第四版） 2023/04/26 好友收復牛熊綫 港股明日繼續攻防戰（第四版） 中字股實力談 - 北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息 2023/04/26 北控估值吸引 PE5.1倍 5.2厘息 中字股實力談 - 北水尾市抗沽軍 港股明日牛熊攻防（第四版） 2023/04/25 北水尾市抗沽軍 港股明日牛熊攻防（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 中國國務院 華潤醫藥（03320） 華潤三九（深：000999） 華潤雙鶴（滬：600062） 板塊