澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 國際 22:17 2023/04/27 分享： 分享： 烏克蘭局勢最近發生了一些變化，說的不是國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，而是烏克蘭正在部署的反攻行動。近期不斷有大反攻的風聲傳出，較早前甚至有人提出12點解放克里米亞方案，戰事仿佛隨時再次升級。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 印度彈起 難在那裡？ 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 2023/04/20 馬斯克任性經營 Twitter走下坡 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 你可能感興趣 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 21:53 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 22:15 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 印度彈起 難在那裡？ 22:34 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ 最新專欄文章 國金札記 - 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 今日 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 國金札記 - 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 2023/04/26 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 國金札記 - 印度彈起 難在哪裏？ 2023/04/25 印度彈起 難在哪裏？ 軍事 政治 普京 習近平 俄羅斯 克里米亞 烏克蘭