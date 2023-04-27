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澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整

國際 22:17 2023/04/27

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烏克蘭局勢最近發生了一些變化，說的不是國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，而是烏克蘭正在部署的反攻行動。近期不斷有大反攻的風聲傳出，較早前甚至有人提出12點解放克里米亞方案，戰事仿佛隨時再次升級。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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