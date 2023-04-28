區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 財金專欄 2023/04/28 分享： 分享： 區議會改革快出台，現時全港18區的479個區會議席，直選席位肯定削到少於三分之一，前全國人大常委范徐麗泰更建議，可減至兩成二，換言之隨時只有約百人，選區也會因合併而大幅減少。 建制資深議員 料循委任入局 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 2023/04/27 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 2023/04/26 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 有政戲 - 區會改革在即 大削直選議席增門檻 2023/04/25 區會改革在即 大削直選議席增門檻 有政戲 - 特首議員灣區考察 3點合作新思路 2023/04/24 特首議員灣區考察 3點合作新思路 有政戲 - 特首率1司4局長 立會灣區團升格 2023/04/21 特首率1司4局長 立會灣區團升格 民主黨 區議會 區議會選舉 狄志遠 羅健熙 民協 范徐麗泰