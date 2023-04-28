區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？

區議會改革快出台，現時全港18區的479個區會議席，直選席位肯定削到少於三分之一，前全國人大常委范徐麗泰更建議，可減至兩成二，換言之隨時只有約百人，選區也會因合併而大幅減少。

建制資深議員 料循委任入局

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