人工島填海繼續成為社會各界焦點，由中央支持、到議員取態、社會正反意見、到政府的執行細節等等，總結交椅洲人工島項目階段性公眾參與活動，在約7,800份公眾意見當中，約6成表示支持，項目絕對「惹火」。至於

...