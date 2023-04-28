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填咗先至算！

財金專欄 2023/04/28

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人工島填海繼續成為社會各界焦點，由中央支持、到議員取態、社會正反意見、到政府的執行細節等等，總結交椅洲人工島項目階段性公眾參與活動，在約7,800份公眾意見當中，約6成表示支持，項目絕對「惹火」。至於

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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