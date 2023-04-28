填咗先至算！ 財金專欄 2023/04/28 分享： 分享： 人工島填海繼續成為社會各界焦點，由中央支持、到議員取態、社會正反意見、到政府的執行細節等等，總結交椅洲人工島項目階段性公眾參與活動，在約7,800份公眾意見當中，約6成表示支持，項目絕對「惹火」。至於 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 2023/04/27 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 專家樓論 - 沙田一城啟示 半數成交屬低層 2023/04/27 沙田一城啟示 半數成交屬低層 專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 2023/04/26 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 專家樓論 - 股弱 樓會弱 2023/04/26 股弱 樓會弱 專家樓論 - 舖位租務 本地薑暫壓過江龍 2023/04/25 舖位租務 本地薑暫壓過江龍 香港 深圳 新加坡 澳門 基建 土地供應 填海 大阪 基建項目 香港2030+