澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整

烏克蘭局勢最近發生了一些變化，說的不是國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，而是烏軍正在部署的反攻行動。近期不斷有大反攻的風聲傳出，較早前甚至有人提出12

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