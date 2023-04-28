澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 財金專欄 2023/04/28 分享： 分享： 烏克蘭局勢最近發生了一些變化，說的不是國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，而是烏軍正在部署的反攻行動。近期不斷有大反攻的風聲傳出，較早前甚至有人提出12 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 國金札記 - 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/27 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 國金札記 - 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 2023/04/26 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 俄羅斯 習近平 烏克蘭 軍事 普京 北約 澤連斯基 克里米亞