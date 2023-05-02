洪灝：別心急追貨 耐心等候入市時機

恒指上周失守20000點關口，市場關注港股在五一假期完結後，港股是否有機會收復失地。現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝接受《Money Times》專訪時表示：

「毫無疑問中國經濟正在復甦，尤其是消費方面的復甦明確，五一假期的旅遊出行預訂已超越2019年同期水平。」

但是，洪灝強調，經濟表現和股市的走勢並非一致，更甚的是，中國經濟表現愈好，當局放水的機會就愈低。

「中國今年首季經濟復甦力度較強，所以政府沒有必要推更多寬鬆措施刺激經濟。」

由於政府沒有誘因放水，故洪灝認為股市今年出現大升市的機會較微。洪灝維持其對今年恒指23000點目標不變，並認為若外圍環境轉差、地緣政治因素影響加大，恒指或下試18000點水平。

洪灝重申，「如果投資者在去年10月底部買上來的話，已經賺好多，獲利離場的情緒好強，始終不是每年都能出現這麼強的行情，在短短3個月內可以升近5成。」

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他又認為，不少投資者已經錯過了中國市場反彈的第一波，可以耐心等候第二波入場的機會（約18000點水平）出現。

備受市場關注的科網平台股方面，洪灝認為，科網股弱勢主要是受地緣政治因素擾動所影響，加上大型科網股的大股東均為外資，在市場遇上不明朗因素時，其外資股東沽貨，對板塊短期帶來沽壓。

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