  • 23°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張憶東解構北水重倉港股

財金猛人追蹤 08:23 2023/05/02

分享：

分享：

有冠軍分析師美譽的張憶東表示，主動偏股型公募基金對港股央國企的持股市值比重達到2019年以來新高。

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  •  

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，2023年第一季主動偏股型公募基金（下文簡稱公募基金）對港股的投資市值由2022年底的5914.5億元（人民幣，下同）下降至5868.3億元，倉位由12.1%下降至11.8%，配置港股倉位小幅回落。然而，基金對港股央國企的持股市值比重達到2019年以來新高。張憶東說：

「內地公募基金公司的固收部門、保險、銀行理財等機構對於高質量、有效資產的配置需求非常強烈，港股有望迎來『北水』配置帶來的趨勢性行情。」

張憶東又指，從基金重倉的港股個股來看，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 繼續穩守倉位第一及第二位。

    點擊圖片放大
    +22
    +21

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：興業證券

編輯：陳文政

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

 

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

相關文章

洪灝：別心急追貨 耐心等候入市時機
今日
洪灝：別心急追貨 耐心等候入市時機
拆解4月政治局會議 1個核心和3條主綫
今日
拆解4月政治局會議 1個核心和3條主綫
中石油首季多賺12% 惟營業收入按年跌
2023/04/29
中石油首季多賺12% 惟營業收入按年跌

你可能感興趣

洪灝：別心急追貨 耐心等候入市時機
今日 07:35
洪灝：別心急追貨 耐心等候入市時機
拆解4月政治局會議 1個核心和3條主綫
今日 08:00
拆解4月政治局會議 1個核心和3條主綫
中石油首季多賺12% 惟營業收入按年跌
01:00 2023/04/29
中石油首季多賺12% 惟營業收入按年跌

最新專欄文章

放假前走貨唔走貨？專家教路
2023/04/29
放假前走貨唔走貨？專家教路
傳奇投資者彼得林奇：後悔錯過蘋果股票
2023/04/28
傳奇投資者彼得林奇：後悔錯過蘋果股票
大摩邢自強 談中國GDP 5.7%的條件（第二版）
2023/04/28
大摩邢自強 談中國GDP 5.7%的條件（第二版）
阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
2023/04/28
阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
瑞士百達陳東 評中國經濟復甦前景
2023/04/28
瑞士百達陳東 評中國經濟復甦前景
基金 宏觀分析 市場動向 大行報告 港股 中國市場 張憶東 石油 電力 兗礦能源（01171）

上一篇文章

海外物業前景 自找數據不求人

下一篇文章

科技板塊估值低 具投資機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
阿里巴巴張勇最新分享 投資者、企業家必讀
放假前走貨唔走貨？專家教路
放假前走貨唔走貨？專家教路
大摩邢自強 談中國GDP 5.7%的條件（第二版）
大摩邢自強 談中國GDP 5.7%的條件（第二版）
芒格：投資黃金時代已經結束
芒格：投資黃金時代已經結束
【追蹤女股神】納指抽升 Cathie Wood大手加倉Roku（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】納指抽升 Cathie Wood大手加倉Roku（一文盡覽ARK最新買賣清單）
傳奇投資者彼得林奇：後悔錯過蘋果股票
傳奇投資者彼得林奇：後悔錯過蘋果股票