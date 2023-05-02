張憶東解構北水重倉港股

有冠軍分析師美譽的張憶東表示，主動偏股型公募基金對港股央國企的持股市值比重達到2019年以來新高。

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興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，2023年第一季主動偏股型公募基金（下文簡稱公募基金）對港股的投資市值由2022年底的5914.5億元（人民幣，下同）下降至5868.3億元，倉位由12.1%下降至11.8%，配置港股倉位小幅回落。然而，基金對港股央國企的持股市值比重達到2019年以來新高。張憶東說：

「內地公募基金公司的固收部門、保險、銀行理財等機構對於高質量、有效資產的配置需求非常強烈，港股有望迎來『北水』配置帶來的趨勢性行情。」

張憶東又指，從基金重倉的港股個股來看，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 繼續穩守倉位第一及第二位。

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報告來源：興業證券

編輯：陳文政

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