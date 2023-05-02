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五一人流迫爆 高盛：國內長途遊旅客 次季料超疫情前

研究報告 07:00 2023/05/02

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內地「五一」長假火熱進行中，爆發性的出行人次料有利出行相關股的市場氣氛，本周值得留意。

據交通運輸部的預測，「五一」首全國營業性客運量達到5,699萬人次，比2022年同期（勞動節假期第一天，下同）增長151.8%。其中，鐵路預計發送旅客1,950萬人次，按增長343.6%，超歷史最高峰日10%以上。另據預測，今年「五一」假期高速公路的整體車流量較去年同期增長110%，部分高速路段的擁堵里程超過10公里。

飛常準數據顯示，4月28日國內客運航班量衝至13,650班次，較2019年日均客運航班量增長約10%。五一假期，中外航空公司預計執行3,500班國際客運航班，恢復至疫情前的30%。 4月30日，全國民航預計保障國內國際航班16371班，運輸旅客181萬人次。

據攜程 （09961） 的統計，今年「五一」首日，該平台的旅遊訂單量是去年的10倍，與疫情前相比，增長也超過1倍。並且，和今年春節假期的首日相比，旅遊訂單量也激增668%。其中，安徽、上海、吉林復甦最快，同比增幅最大，在攜程上的總訂單量均實現30倍的增長。

2023年春節假期，國內長綫遊、出境遊未迎強復甦，旅遊收入的恢復速度要比旅遊人次的恢復速度慢。「五一」旅客希望走得更遠，料利好行業收入。高盛估計內地國內長途遊的旅客數第二季就可超越疫情前數據，由出境遊亦以較快的速度復甦。

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旅客重食住 買餐飲酒店股

知道了「五一」旅客願意走得更遠後，也要看他們出行的目的，究竟想享受什麼節目。近期山東省淄博憑藉燒烤成為了內地網絡「頂流」，躍升成熱門旅遊地，可見今年內地旅客尋求的更多是體驗式消費，而不再只是出外掃貨。

美團 （03690） 數據顯示，「酒店」、「度假」、「門票」、「美食」等假日消費出遊相關的關鍵詞搜索量比2019年同時段增長313%。 「味蕾遊」、「沉浸式」、「住玩一體」成為今年五一假日消費新趨勢。

據商務部監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長21.4%。其中，餐飲休閒類消費大幅攀升，重點餐飲企業銷售額同比增長36.9%。平台數據顯示，全國餐廳堂食綫上訂座量較2019年同期增長200%以上，帶動「五一」假日消費顯示出強勁增長勢頭。

因此選股上，餐飲、酒店股會更受惠今年「五一」的出行主題，而主攻海南免稅、奢侈品銷售的中國中免 （01880） ，也就有今年表現差的理由。受惠個股方面：

一、海底撈 （06862） 作為全國連鎖火鍋店，穩定的食物質素讓公司成為遊客外餐的「安全牌」。內地傳媒引述海底撈相關負責人指，在4月22日至25日，海底撈全國門店接到的就餐預訂量較去年同期增幅超過120%，部分熱門景點周邊的門店已開啟了晚市多輪預訂模式。

配合公司2021年啟動「啄木鳥」計劃，大幅降低了門店的運營成本，2022年成功扭虧轉賺13.7元，後市有望隨內地消費復甦而加快盈升回升。安信國際認為海底撈業績將呈現比較大的彈性，當下復甦態勢不明朗的時點正是佈局良機，維持「買入」評級，上調目標價至25.5 港元。

二、內地連鎖酒店龍頭華住集團 （01179） 有望受惠內地長綫遊旅客對酒店房間需求的上升。公司2023年第一季已現良好復甦，平均可出租客房收入（RevPAR）按年增長58.3%，恢復至2019年水平的118%，主要受惠期內被壓抑的需求得到釋放，且主要受日均房價上漲的推動。

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瑞銀預計華住第二季的RevPAR將進一步改善，受益於展覽、會議的增加和商務差旅需求的恢復。再加上即將到來的暑期旅遊旺季強勁的休閒需求，第三季的RevPAR回升可能會優於第二季，意味打後半年公司均處增長持續加速的狀態。該行維持「買入」評級，ADR目標價62.2美元，對應港股約48.8元。

記者：陳煒傑

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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