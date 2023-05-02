紐元有下試60美仙風險

從2021年11月高位，新西蘭平均樓價已累跌16%。鑑於樓價回落，紐央行表示正考慮從6月起放寬銀行按揭成數。事實上，紐央行早就說過是次加息周期將於5.5厘見頂，現尚剩餘最後0.25厘加幅。面對環球經濟

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