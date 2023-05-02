紐元有下試60美仙風險 財金專欄 2023/05/02 分享： 分享： 從2021年11月高位，新西蘭平均樓價已累跌16%。鑑於樓價回落，紐央行表示正考慮從6月起放寬銀行按揭成數。事實上，紐央行早就說過是次加息周期將於5.5厘見頂，現尚剩餘最後0.25厘加幅。面對環球經濟 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防本周美元反撲 今日 提防本周美元反撲 歐元長遠目標1.15 今日 歐元長遠目標1.15 英鎊下試1.23美元 今日 英鎊下試1.23美元 日圓向138進發 今日 日圓向138進發 澳元有下試64.5美仙風險 今日 澳元有下試64.5美仙風險 你可能感興趣 提防本周美元反撲 今日 01:00 提防本周美元反撲 歐元長遠目標1.15 今日 01:00 歐元長遠目標1.15 英鎊下試1.23美元 今日 01:00 英鎊下試1.23美元 最新專欄文章 提防本周美元反撲 今日 提防本周美元反撲 加元美若加息不利加元 今日 加元美若加息不利加元 澳元有下試64.5美仙風險 今日 澳元有下試64.5美仙風險 日圓向138進發 今日 日圓向138進發 英鎊下試1.23美元 今日 英鎊下試1.23美元 中國 經濟 美元 銀行 加息 樓價 外滙 歐洲 GDP 拜登