加元美若加息不利加元 財金專欄 2023/05/02 分享： 分享： 以加拿大對美國經濟的依賴，美國經濟放緩對加拿大並非好消息。環球經濟弱亦在考驗油組支撑油價能力。如紐約期油跌破70美元心理關位提防會把加元推回1.38兌1美元水平。本周重點離不開周四聯儲局議息會。由於加 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 提防本周美元反撲 今日 提防本周美元反撲 歐元長遠目標1.15 今日 歐元長遠目標1.15 英鎊下試1.23美元 今日 英鎊下試1.23美元 日圓向138進發 今日 日圓向138進發 澳元有下試64.5美仙風險 今日 澳元有下試64.5美仙風險 你可能感興趣 提防本周美元反撲 今日 01:00 提防本周美元反撲 歐元長遠目標1.15 今日 01:00 歐元長遠目標1.15 英鎊下試1.23美元 今日 01:00 英鎊下試1.23美元 最新專欄文章 提防本周美元反撲 今日 提防本周美元反撲 紐元有下試60美仙風險 今日 紐元有下試60美仙風險 澳元有下試64.5美仙風險 今日 澳元有下試64.5美仙風險 日圓向138進發 今日 日圓向138進發 英鎊下試1.23美元 今日 英鎊下試1.23美元 中國 經濟 美元 銀行 加息 樓價 外滙 歐洲 GDP 拜登