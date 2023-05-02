加元美若加息不利加元

以加拿大對美國經濟的依賴，美國經濟放緩對加拿大並非好消息。環球經濟弱亦在考驗油組支撑油價能力。如紐約期油跌破70美元心理關位提防會把加元推回1.38兌1美元水平。本周重點離不開周四聯儲局議息會。由於加

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