假使本周聯儲局不給予市場明確加息見頂的啟示，需提防美元反撲，但料任何美元反彈只屬短暫，長遠看淡美元方向不變。

本周雖有澳央行（周二）、歐央行（周四）及聯儲局（周四）議息會，但重點肯定落在聯儲局身上。市場

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