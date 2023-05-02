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提防本周美元反撲

財金專欄 2023/05/02

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假使本周聯儲局不給予市場明確加息見頂的啟示，需提防美元反撲，但料任何美元反彈只屬短暫，長遠看淡美元方向不變。

本周雖有澳央行（周二）、歐央行（周四）及聯儲局（周四）議息會，但重點肯定落在聯儲局身上。市場

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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