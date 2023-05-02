提防本周美元反撲 財金專欄 2023/05/02 分享： 分享： 假使本周聯儲局不給予市場明確加息見頂的啟示，需提防美元反撲，但料任何美元反彈只屬短暫，長遠看淡美元方向不變。 本周雖有澳央行（周二）、歐央行（周四）及聯儲局（周四）議息會，但重點肯定落在聯儲局身上。市場 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元長遠目標1.15 今日 歐元長遠目標1.15 英鎊下試1.23美元 今日 英鎊下試1.23美元 日圓向138進發 今日 日圓向138進發 澳元有下試64.5美仙風險 今日 澳元有下試64.5美仙風險 紐元有下試60美仙風險 今日 紐元有下試60美仙風險 你可能感興趣 歐元長遠目標1.15 今日 01:00 歐元長遠目標1.15 英鎊下試1.23美元 今日 01:00 英鎊下試1.23美元 日圓向138進發 今日 01:00 日圓向138進發 最新專欄文章 加元美若加息不利加元 今日 加元美若加息不利加元 紐元有下試60美仙風險 今日 紐元有下試60美仙風險 澳元有下試64.5美仙風險 今日 澳元有下試64.5美仙風險 日圓向138進發 今日 日圓向138進發 英鎊下試1.23美元 今日 英鎊下試1.23美元 中國 經濟 美元 銀行 加息 樓價 外滙 歐洲 GDP 拜登