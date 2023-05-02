科技板塊估值低 具投資機遇

市場的波動總是影響著投資者的神經。自去年10月以來，香港股市迎來了一輪快速上漲，恒生科技指數也經歷了一輪湧動的市場。

自春節以來，受到部分投資者獲利了結和海外短期消息等因素影響，港股進入了一個整固期，恒生科指也經歷了一波大規模的調整。因此，許多投資者再次陷入迷茫，不斷搖擺于增加倉位和賣出之間。

實際上，如果短期上漲過高可能會回撤，市場的上漲並非綫性，而波動是常態。在中國經濟復甦模式的背景下，港股科技板塊的基本面有望繼續改善。相對較大的短期回撤將提高投資的成本績效，這可能為投資者提供了一個布局港股科技板塊的中長期機會。

我們認為，現在有多重因素利好香港上市的科技板塊， 其中一個因素是內地經濟將將進入新一輪復甦周期。最近我們看到，房地產市場正在快速回暖，經濟支持政策仍在增加。中國仍處於經濟復甦的早期階段，正在將預期轉化為現實。橫向比較下，在今年全球經濟放緩的背景下，中國經濟有望保持獨立上升趨勢。 據彭博預測，中國可能是唯一在今年實現經濟增長顯著加速的G20經濟體。這種周期性背離的格局，可能為資金配置中國資產，提供堅實的基礎。

互聯網行業的基本面持續改善，為投資者提供了更好的投資價值。隨着國內經濟的逐步復甦，過去疫情的影響將逐漸減弱。在健康的長期戰略調整下，未來互聯網科技公司的表現有望逐步提高，基本面有望回歸正向趨勢。

港股作為離岸市場，很容易受到海外流動性的影響，尤其是高成長的香港科技板塊。從過去的歷史趨勢來看，恒生科技指數與美元指數呈負相關。也就是說，當美元走弱時，恒生科指有很高的可能表現更好；但當美元走強時，恒生科指通常處於調整中。

從最近的資料來看，盡管美國的通脹表現出一定的韌性，但從矽谷銀行事件和失業率來看，美聯儲去年的快速加息已對金融系統和經濟產生了一定的負面影響。需要在進一步加息，以抑制通脹和維持金融市場穩定之間取得平衡。未來加息的力度和頻率可能會減少，這也將緩解香港股票流動性的改善，並幫助香港股市科技板塊恢復上升趨勢。

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恒生科指估值史上新低

除了流動性的改善， 互聯網板塊的回檔讓該板塊估值處於歷史低位。4月上半月，港股市場整體呈現震盪走勢。恒生科技指數當前估值低於歷史80%時間，恒生科技指數市盈率34.6倍，為指數編制以來的15.9%分位點； 市淨率為2.5倍，為指數編制以來的12.2%分位點1。在疫後復甦、數字經濟和AI熱潮帶動下，科技行業的盈利預期有望進一步改善，推動恒生科指估值修復。

另一方面，恒生科指中所囊括的互聯網板塊相關公司，是國內資訊技術的先驅代表，這是一獨特優勢是比較獨特的，未來AI開發和應用廣闊的藍海，一定會有他們的重要參與。這也隱含著科技產業投資機遇。

我們認為，當前互聯網板塊估值整體安全邊際已經較高。短期資金避險情緒依然較高，因此行情以波動為主。

總體來看，中國經濟總體保持穩定，人工智慧技術不斷發展，企業也在不斷尋求新的發展賽道，我們認為，互聯網科技企業目前機遇和風險並存。

港股恒生科技指數在經歷此前一輪深度回檔後，估值性價比開始凸顯。當前市場對於美國聯儲局鷹派預期也有所減弱，美聯儲加息的概率已進入尾聲階段，方向遠比幅度重要。

短期內，一系列負面因素開始逐漸消退，後疫情時代中國經濟已開啟復甦模式，基本面改善的大背景下，投資者可以對今年市場相對樂觀。恒生科指具備高成長、輕資產特徵。從歷史表現來看，具有高彈性的特徵，在震盪市、牛市表現相對更優。

作者：華夏基金（香港）研究部主管、投資經理張鈞

編輯：鍾采餘

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