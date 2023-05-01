取締燃油車 動搖歐洲車地位 國際 22:08 2023/05/01 分享： 分享： 汽車業是歐洲的支柱產業，尤其歐洲經濟火車頭德國，最重要的出口商品是車，有傳承百年的工藝的以及品牌效應加持，一直相當有競爭力。惟歐洲車業的領先地位，近幾年被嚴重動搖。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 印度彈起 難在那裡？ 2023/04/24 印度彈起 難在那裡？ SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 2023/04/23 SpaceX火箭爆炸 為什麼仍稱成功？ 你可能感興趣 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 22:17 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 21:53 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 22:15 2023/04/25 拜登爭連任不意外 年紀不是問題？ 最新專欄文章 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 國金札記 - 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/27 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 國金札記 - 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 2023/04/26 拜登敲定爭連任 黨內料難逢敵手 碳中和 經濟 電動車 歐洲 歐盟 中國 通脹 貿易