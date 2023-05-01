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取締燃油車 動搖歐洲車地位

國際 22:08 2023/05/01

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汽車業是歐洲的支柱產業，尤其歐洲經濟火車頭德國，最重要的出口商品是車，有傳承百年的工藝的以及品牌效應加持，一直相當有競爭力。惟歐洲車業的領先地位，近幾年被嚴重動搖。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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