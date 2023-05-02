東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？

特首和立法會議員到比亞迪考察後，其「雲巴」系統即人氣高企。港府探討在東九龍綫採用「高架無軌捷運系統」，技術研究快將完成，雲巴、智軌列車（ART）、快速公交系統（BRT），三者優勢如何？

政府構思由彩虹依

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