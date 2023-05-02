東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 財金專欄 2023/05/02 分享： 分享： 特首和立法會議員到比亞迪考察後，其「雲巴」系統即人氣高企。港府探討在東九龍綫採用「高架無軌捷運系統」，技術研究快將完成，雲巴、智軌列車（ART）、快速公交系統（BRT），三者優勢如何？ 政府構思由彩虹依 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 2023/04/28 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 有政戲 - 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 2023/04/27 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 2023/04/26 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 有政戲 - 區會改革在即 大削直選議席增門檻 2023/04/25 區會改革在即 大削直選議席增門檻 有政戲 - 特首議員灣區考察 3點合作新思路 2023/04/24 特首議員灣區考察 3點合作新思路 交通 港鐵 運輸 鐵路 巴士 林健鋒 九龍東 比亞迪 電動巴士 無人駕駛