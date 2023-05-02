華電動車崛起 中歐車業此起彼落 財金專欄 2023/05/02 分享： 分享： 汽車業是歐洲的支柱產業，尤其歐洲經濟火車頭德國，最重要的出口商品是車，有傳承百年的工藝以及品牌效應加持，一直相當有競爭力。惟歐洲車業的領先地位，近幾年被嚴重動搖。 為阻止全球暖化，環球各國大力推動碳中和 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 取締燃油車 動搖歐洲車地位 2023/05/01 取締燃油車 動搖歐洲車地位 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 國金札記 - 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/27 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 2023/04/26 鋰成白色石油 智利圖建鋰業OPEC 電動車 汽車 歐洲 中國 德國 歐盟 銀行 歐元 美元