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華電動車崛起 中歐車業此起彼落

財金專欄 2023/05/02

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汽車業是歐洲的支柱產業，尤其歐洲經濟火車頭德國，最重要的出口商品是車，有傳承百年的工藝以及品牌效應加持，一直相當有競爭力。惟歐洲車業的領先地位，近幾年被嚴重動搖。

為阻止全球暖化，環球各國大力推動碳中和

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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