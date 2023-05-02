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芒格：投資黃金時代已經結束

財金猛人追蹤 06:30 2023/05/02

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美國第一共和銀行已被監管機構接管，芒格說：「現在很難再獲得像過去那樣的回報了。」

99歲的芒格在接受《金融時報》採訪，不僅表示美國銀行業堆滿了「地產壞賬」，他還表示投資的黃金時代已經結束，投資者將需要應對低回報期的挑戰。

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芒格指他在內布拉斯加州的奧馬哈長大，距離巴菲特現在的居所僅幾百英尺。兩人在1959年相識，當時巴菲特28歲，芒格35歲。芒格曾在巴菲特祖父擁有的雜貨店工作，後來成為一名律師，被他的合夥人引導進入投資領域。
巴菲特認為，是芒格鼓勵他放棄了導師格雷厄姆（Benjamin Graham）推崇的「雪茄煙頭策略」，即購買廉價股票，就像買一支被丟棄的雪茄，只剩下一絲價值。

2015年，巴菲特在伯克希爾第50封年度信中寫道：


他（芒格）給我的藍圖很簡單：忘記你所知道的以優異的價格收購合理企業的做法；相反，應該以合理的價格收購優秀的企業。

這種方法對他們很有幫助。自1965年以來，巴郡的複合年回報率接近20%，是基準標普500回報率的兩倍。
芒格說：


我們是特殊時代的產物，擁有一系列完美的機會。

他補充說，他生活在「一個成為普通股票投資者的完美時期」。

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芒格妙論，登入詳閱 ... ...

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

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