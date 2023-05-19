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【通脹偵察站】美息未見頂？ 利率期貨顯示6月加息機會升至三分一（持續更新）

財金 12:48 2023/05/19

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內地樓市出現降温】 ；中國指數研究院統計，4月百城新樓平均樓價，約每平方米16,181元人民幣，按月升0.02%，按年跌0.07%，表現與3月相同，但樓價按月跌的城市數目，略多過3月。 新樓成交面積按月跌約2成，但受去年低基數影響，按年就多超過4成。至於一百大內房銷售額，按月跌17%，按年升近3成。

美國4月製造業PMI仍收縮 惟情況所改善】美國4月製造業採購經理指數PMI，按月上升0.8至47.1，是2020年5月以來最低水平，高於市場預期的46.8，但指數已連續六個月低於50盛衰分界線，反映行業持續收縮。 分項指數方面，雖然市場需求仍然疲弱，但新訂單輕微增加，就業亦回升，但在借貸成本上升，以及信貸收緊的情況下，調查的機構相信，美國今年經濟衰退風險增加。

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撰文 : 許江明

欄名 : 通脹偵察站

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