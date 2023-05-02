復星財富李曉翀：遊戲股重估因素

4月香港科技界的其中一件大事，絕對是Web3嘉年華，正所謂偷得浮生半日閑，筆者亦有幸參與此次盛會，並與多間初創企業進行了多角度探討，有所得著。

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交談當中，某初創遊戲公司表示，人工智能（AI）對其業務發展的影響很大，並舉例說明在遊戲中，如何利用openAI活化NPC的功能等等，亦順帶透露遊戲業界正憧憬AI的不斷融入，能使遊戲趣味性增加。

講到遊戲，不得不提遊戲股，大部份港股標的年初至今跑贏大市，筆者認為，有幾個因素令該板塊整體估值重估。

版號常態化發放

踏入2023年，遊戲版號的發放，月均數量上已逾80款，計及最新的版號發放，已佔去年發放總數的74.7%，加上去年4月才重啟版號，由於低基數，今年常態化後數量增加亦是市場共識。

內地21年下半年至22年年初，遊戲版號進入短暫停發期，伴隨着未成年人保護法規落地，遊戲行業的利空亦相對落地。

受惠AI降本增效

3月底，騰訊 （00700） 旗下的AILab在《2023遊戲開發者大會》上發布了自研的3D遊戲場景自動生成解決方案。

騰訊表示，過去往往需要多名美術師以年為單位的時間才能完成的工作，現在結合AI只需要數周，凸現降本增效。

除了省減開支之外，在遊戲引擎端亦可提升渲染技術，同時豐富了遊戲內容，如沙盒化系統，甚至在宣傳發行時更精準營銷。

潛在的新增長點

遊戲作為內容輸出很依賴終端，從2012年至2019年遊戲行業收入的高速增長便可知道。

2012年至2019年，智能手機的快速滲透，帶動手遊的高速增長。

蘋果 （美：AAPL）在6月將發布MR，有望帶動MR/VR/AR設備快速滲透，從而令遊戲業產生新的增長曲綫。

騰訊乃長綫之選

年初至今，遊戲股整體仍呈普漲格局，與大市關聯度較高的騰訊近期難免調整，而且本身也面臨大股東持續套現的沽壓因素。

然而，騰訊作為遊戲業龍頭，仍然最值得作長綫部署。首先，有併購實力，而且海外遊戲業務百分比持續上升。其次，有最強的營銷渠道，能帶動自研遊戲單品快速擴張。

值得留意的是，AI助力遊戲業加速發展或令好遊戲的數量提升不少，行業內將產生激烈的競爭，對於財務狀況無法支撑技術反覆運算的公司將面臨淘汰，因此龍頭的選擇仍是長綫之選。

筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。

編輯：陳文政

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