儲局5月鐵定加息0.25厘 港股怎樣走（附5月港股推介） 

港股近期反覆偏弱，恒指於2萬點關口爭持。本周市場關注的事件為美國聯儲局將加息。市場預期儲局將加息0.25厘。市場關注5月加息後，儲局是否暫停加息，以及是否會釋放後續政策轉向的條件等成為市場關注的重要訊號。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

平安證券指出，美國公布2023年首季經濟資料可以看到美國經濟增速正處於下滑退坡過程中，但就業的強韌性支撐著消費端，在消費端的支持下，美國經濟增速才沒有受到投資端弱勢的顯著拖累；另外，首季通脹的超預期還是帶來了一些擔憂，也彰顯出美國經濟當前仍存在一定的滯脹壓力。隨著聯儲對於高政策利率的維持，美國經濟將逐漸走向衰退前景。

諸局會否釋放後續政策轉向成關鍵

另方面，聯儲5月加息後動向引關注，選擇困難仍未緩和。在即將到來的5月議息會議上，預期儲局基本上確定加息0.25厘。但是否暫停加息，以及是否會釋放後續政策轉向的條件等成為市場關注的重要信號。近期，美國銀行業風波再起，第一共和國銀行成為風暴眼，並引發了市場局部的擔憂。未來可能發生的財政懸崖問題也引發了市場擔憂，這也是假期最受矚目的事件之一。

隨着上市企業披露首季業績，盈利超預期刺激科技龍頭，提振納指迎來反彈。在過去一個多月，無論是國際機構投資者，還是內地投資者，都發出了看淡美股的論調，美股也的確在之前有所調整。但是近期，隨著美股科技龍頭的超預期盈利的財報數字公佈，美股科技龍頭在最近幾個交易日迎來強勢反彈，並帶動納指，迎來修復。

5月選股 以傳統與新興兼備為概念

港股方面，平安證券指出港股概念為重視人工智慧和高端製造，傳統為盾，新興為茅。在4月底進行的重要會議中，重視人工智慧發展的說法首次被提出。在第二季內地經濟復甦的大趨勢下，5月港股配置將以傳統與新興兼備為重要思路。在傳統領域，以現金流充裕、彈性大且確定性強的消費、能源、通訊為主；在新興領域，與AI相關的大模型與垂類模型、應用端的影視娛樂遊戲出版都值得關注 。

在選股方面，平安證券指出，按照我們推薦的傳統與新興搭配的思路，基於AI大模型與應用、高端製造、消費、能源、通信等領域，5月港股十大金股為：騰訊控股 （00700） 、中海油 （00883） 、 阿裡巴巴 （09988） 、心動公司 （02400） 、中國移動 （00941） 、泡泡瑪特 （09992） 、周大福 （01929） 、舜宇光學 （02382） 、安踏體育 （02020） 、海倫司 （09869） 。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...