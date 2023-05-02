  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

儲局5月鐵定加息0.25厘 港股怎樣走（附5月港股推介） 

研究報告 17:27 2023/05/02

分享：

分享：

港股近期反覆偏弱，恒指於2萬點關口爭持。本周市場關注的事件為美國聯儲局將加息。市場預期儲局將加息0.25厘。市場關注5月加息後，儲局是否暫停加息，以及是否會釋放後續政策轉向的條件等成為市場關注的重要訊號。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

平安證券指出，美國公布2023年首季經濟資料可以看到美國經濟增速正處於下滑退坡過程中，但就業的強韌性支撐著消費端，在消費端的支持下，美國經濟增速才沒有受到投資端弱勢的顯著拖累；另外，首季通脹的超預期還是帶來了一些擔憂，也彰顯出美國經濟當前仍存在一定的滯脹壓力。隨著聯儲對於高政策利率的維持，美國經濟將逐漸走向衰退前景。

諸局會否釋放後續政策轉向成關鍵

另方面，聯儲5月加息後動向引關注，選擇困難仍未緩和。在即將到來的5月議息會議上，預期儲局基本上確定加息0.25厘。但是否暫停加息，以及是否會釋放後續政策轉向的條件等成為市場關注的重要信號。近期，美國銀行業風波再起，第一共和國銀行成為風暴眼，並引發了市場局部的擔憂。未來可能發生的財政懸崖問題也引發了市場擔憂，這也是假期最受矚目的事件之一。

隨着上市企業披露首季業績，盈利超預期刺激科技龍頭，提振納指迎來反彈。在過去一個多月，無論是國際機構投資者，還是內地投資者，都發出了看淡美股的論調，美股也的確在之前有所調整。但是近期，隨著美股科技龍頭的超預期盈利的財報數字公佈，美股科技龍頭在最近幾個交易日迎來強勢反彈，並帶動納指，迎來修復。

5月選股 以傳統與新興兼備為概念

港股方面，平安證券指出港股概念為重視人工智慧和高端製造，傳統為盾，新興為茅。在4月底進行的重要會議中，重視人工智慧發展的說法首次被提出。在第二季內地經濟復甦的大趨勢下，5月港股配置將以傳統與新興兼備為重要思路。在傳統領域，以現金流充裕、彈性大且確定性強的消費、能源、通訊為主；在新興領域，與AI相關的大模型與垂類模型、應用端的影視娛樂遊戲出版都值得關注 。

在選股方面，平安證券指出，按照我們推薦的傳統與新興搭配的思路，基於AI大模型與應用、高端製造、消費、能源、通信等領域，5月港股十大金股為：騰訊控股 （00700） 、中海油 （00883） 、 阿裡巴巴 （09988） 、心動公司 （02400） 、中國移動 （00941） 、泡泡瑪特 （09992） 、周大福 （01929） 、舜宇光學 （02382） 、安踏體育 （02020） 、海倫司 （09869） 。 

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！ 現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

Q1季績盈喜 下游消費機會高
今日
Q1季績盈喜 下游消費機會高
資金續流入中資股 外資正在買甚麼？
2023/04/27
資金續流入中資股 外資正在買甚麼？
中金：港股中期前景不悲觀 靜待更多政策訊號
2023/04/26
中金：港股中期前景不悲觀 靜待更多政策訊號
4月政治局會議 左右港股運道
2023/04/25
4月政治局會議 左右港股運道
主動基金持倉 看港股布局
2023/04/25
主動基金持倉 看港股布局
港股 經濟 滯脹 恒生指數 加息 通脹 議息

下一篇文章

五一人流迫爆 高盛：國內長途遊旅客 次季料超疫情前
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

摩通：內銀往後季度收入及資產改善 惟避2內銀（持續更新）
摩通：內銀往後季度收入及資產改善 惟避2內銀（持續更新）
拆解4月政治局會議 1個核心和3條主綫
拆解4月政治局會議 1個核心和3條主綫
波動市 摩通揀3隻跑贏大市收息股（持續更新）
波動市 摩通揀3隻跑贏大市收息股（持續更新）
Q1季績盈喜 下游消費機會高
Q1季績盈喜 下游消費機會高
滙豐薦10隻必買股 4主題撑恒指上22490
滙豐薦10隻必買股 4主題撑恒指上22490
五一人流迫爆 高盛：國內長途遊旅客 次季料超疫情前
五一人流迫爆 高盛：國內長途遊旅客 次季料超疫情前