瞄準出遊 消費復甦  Benz開設G級越野車體驗中心

德國豪車品牌Benz於浙江紹興開辦全球第二間G級越野車體驗中心，進一步開拓中國市場。

專訪 洪灝 談中美新形勢【下一頁】

國內汽車品牌眾多，尖端豪車品牌可數Benz、BMW、奧迪，三大車廠被內地市場合稱「BBA」，他們都非常重視中國市場，以2020年為例，BENZ全球銷量216.4萬輛。國內市場銷量77.4萬輛；BMW全球銷量202.8萬輛，國內銷量77.73萬輛；奧迪全球銷量169.3萬輛，國內市場銷量72.6萬輛。

▼ 點擊圖片放大 +2

新能源車作為未來大趨勢，Benz開始推出新能源車，混能甚至全電動車已投入市場。隨著疫情緩和，汽車品牌各出奇謀，Benz開辦越野車中心，向消費者提供試駕機會，或者會成為提升品牌價值，開拓中國市場的重要一步。

汽車分有多個不同類型，SUV（Sport Utility Vehicle，運動型多用途車）一直廣受消費者歡迎，Benz的SUV分有GLC系列、GLE等多個系列，價位約由42萬至90萬人民幣不等。而G-CLASS則是BENZ旗下最頂級的中大型SUV，被內地稱為「奔馳大G」，為世界上性能最強的全地形越野車之一，兼備外型與能力。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多內容，用戶請登入。

圖片來源：Benz官網、新浪汽車

編輯：陳文政

★★ 2023年10大電子書 陸續上架 ★★

hket 35周年推 10大電子書，內容涉及不同範疇，包括投資、中美政經形勢、樓市分析、理財等等，現正陸續上架！10本電子書，總有一本啱你睇！現只要以10元/月即可成為我們的訂戶，隨時隨地盡覽各本電子書，更可享閱《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。如欲獲取更多詳情，請按此

...