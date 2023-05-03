5月點部署？中金3方面解構港股前景

中金指，由當前的政策、增長和海外環境3方面來看，短期內難以出現系統性方向變化，恒指料繼續缺乏方向，但港股仍存在，建議投資者以「啞鈴型」配置策略來部署。

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進入5月，隨政治局會議落下帷幕，一些情形也逐漸清晰，但市場此前期待的系統性方向變化短期內可能也難以出現。具體體現在以下幾個方面：

1）政策

更加關注中長期目標而非短期內總量政策大幅加碼。備受關注的首季中央政治局會議總體上傳遞出了較為積極且務實的政策基調，會議強調內地需求的重要性，強調「恢復和擴大需求是關鍵」。更重要的是，會議也強調側重培育現代產業體系的長期增長驅動力（重點人工智慧和新能源產業鏈），可能意味此前市場期待的新一輪增量刺激舉措的可能性有所下降，這與央行首季會議中傳遞出的立場也基本相符。

2）增長

經濟修復動能持續，尤其是綫下消費領域，但製造業、房地產、甚至出口的短期動力也從高點趨緩。今年的五一長假是自去年底中國全面優化疫情防控政策以來的首個主要假期，高頻數據來看，人們旅遊出行需求非常強勁。

但另一方面，中金也注意到其它經濟活動從3月高點趨緩，如4月製造業PMI回落至收縮區間，從3月的51.9%降至49.2%，代表需求的新訂單和新出口訂單等分項指標尤為疲弱；高頻二手房單周銷售數據也自4月以來出現放緩。與此同時，韓國4月出口數據的進一步下滑，以及中國PMI出口訂單指數表現不佳，可能也暗示4月出口增速可能會放緩。

整體看，中金毫不懷疑內地經濟復甦的持續，進而推動增長達到甚至超過今年目標，但也不排除短期動能從首季恢復性高點回落。

3）海外環境

美聯儲接下來的利率決策、美國衰退壓力和銀行業風波等問題仍值得關注。一方面，美國首季GDP增速大幅下滑，低於市場預期，僅為1.1%，與去年第4季的2.6%相比，增速明顯放緩，並且也顯著低於2%的市場一致預期，表明美國經濟面臨的衰退壓力增大。另一方面，美國3月個人消費支出（PCE）增長4.2%，高於市場預期的3.7%，凸顯持續存在的通脹壓力。

美國第一共和銀行陷入困境再度引發市場關注，表明銀行業風波仍然遠未結束。這些海外數據和事件傳遞出的整體狀況可能較為複雜，利率期貨顯示，今年9月提前減息的預期也出現小幅升温，導致10年期美債利率再度回落至3.4%附近。

綜合目前環境，中金預計......

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