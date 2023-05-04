基金經理謝企剛：旅遊復甦股投資機遇可延續2年

今年的五一黃金周是結束清零政策後的首個黃金周，在五一假期的第一日已顯現「報復式」旅遊潮，國內旅遊訂單創5年來最高，預計旅遊人次2.4億，突破2019年同期水平，多處景點人山人海的情況再現。

對於今年的旅遊消費復甦，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛早前接受《Money Times》專訪時表示：「旅遊相關板塊的復甦就比較明確，相信這個旅遊消費復甦主題可以持續2年，去到2024年。」

「旅遊方面的消費基數好低，而且復甦比較長綫，所以對旅遊消費板塊相對看好。」

他指出，由於不少酒店在三年疫情期間有所整合，供應有所減少，令酒店的議價能力提升，加上商務需求回升，可以帶動非旅遊方面的需求。

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在「消費升級」主題方面，謝企剛看好服務業和旅遊板塊受惠，當中，他認為主打高端客群的奢侈品公司會表現得比較好，或是生產廉價產品的公司。

至於中端消費方面，就因為信心不足，所以中端消費比較斷層，例如汽車，在沒有補貼後，下手銷售面臨壓力，令客群或希望等待減價，而令買車需求延後，影響汽車銷售。

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