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中金：2原因助內地壽險股現投資周期拐點（持續更新）

研究報告 01:01 2023/05/08

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美國聯儲局在香港時間5月4月早上2時，一如市場預期公布加息0.25厘，而在矽谷銀行危機未除，但通脹仍然高過該局目標的2%水平（點擊圖片放大），加上美國就業市場仍然強勁，料聯邦基金利率於未來數月較大機會維持在5至5.25厘（點擊圖片放大）。 更多專家對美國息率的展望，詳見：【下一頁

專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁

（請點擊圖片放大）

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無論如何，美國息率料維持在5厘水平至年底的機會極高，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

－－－－－－－－－－－－－－－

5月8日：

【01：00】藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 將於5月中公布今年首季業績簡報，其項目同時具備賭場、酒店、會議展覽中心等，加上預計有新項目在今年開幕，料較受惠訪澳旅客人數回升。更多分析詳見：【澳門旅客及賭收表現】【銀娛業務前景分析

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銀娛估值分析詳見：【下一頁

5月7日：

【15：00】內險股已披露今年首季業績，而中金發表報告總結其首季新業務價值（NBV）按年升11%；淨利潤按年升87%；財險綜合成本率達97.6%，按年持平，基本符合該行及市場預期。

展望未來，中金預計代理人規模也有望在收入、NBV持續正增長後企穩回升，而且未來保障型業務亦有望受益於經濟回暖，以及行業改革效果釋放，而再次貢獻增長動能，行業正在開啟新一輪增長周期。財產保險方面，中金表示，龍頭競爭優勢進一步強化。

中金續指出，投資者對於中資壽險的信心，在基本面持續惡化三年之後普遍偏弱，認為在行業基本面反轉趨勢已現，加上......

5月6日：

【01：00】內地券商股在A股暢旺時，也是高息股。本報專欄名家林瑞芬評券商股龍頭中金 （03908） ，分析詳見：【下一頁

5月5日：

【20：30】滙豐環球研究最新發表報告指，3月本港零售銷售按年增長40.9%，符合市場預期，升幅較上月擴大，首季零售銷售增長24.1%，較去年第四季表現大幅改善。

展望未來，滙豐環研鑑於基數效應消退，雖預計本港零售銷售勢頭將放緩，但相信在旅客回歸、經濟前景改善及消費券推動下，未來幾個月仍將保持雙位數增長，從而推動全年購物商場的零售租金表現。

此外，滙豐環研根據五一假期市況表現，預測今年全年來自中國內地的遊客數量，將恢復至疫情前約三分之二水平，而在本港收租股中，較看好零售物業收租股，因料其將迎來重估，當中看好......

【18：45】本地零售及收租股的派息能力，與本港零售表現息息相關。本港3月零售銷量按年升39.4%，而摩根大通最新發表報告表示，該表現勝預期，而經季調後，按月升幅擴至6%，高於2月的3.6%，並屬疫情以來經季調零售銷量首次恢復至2019年12月水平。

摩通續指出，香港零售銷售穩固復甦，受惠通關以來內地入境旅客增加，3月日均內地入境旅客約6.34萬人，相當於疫情前（2018年）水平的約45.4%；3月酒店入住率增6個百分點至84%，未季調平均實現酒店房價按月升18.7%。

展望未來，摩通表示......

【16：00】保險股有望隨疫情消退，以及內房股危機緩和，而再展「收息股魅力」。富瑞最新發表的研究報告指，香港與內地的保險公司首季新價值業務（NBV）表現強勁，而儲蓄熱潮及家庭財富重新分配應繼續推動保險業需求，而3.5%產品的尾班車效應或支持其今年次季銷售。

富瑞指，對保險需求前景持樂觀看法，並將......

【14：00】濠賭股有望隨中國以超預期的速度復常，而再展「收息股魅力」。滙豐環球研究最新發表的研究報告亦指，投資者對澳門博彩業的可持續性似乎過於憂慮，並視賭收的可持續復甦潛力為近期的催化劑，

滙豐環研表示，澳門在為期5天的「五一黃金周」錄得強勁的訪客量和博彩總收入，但濠賭股股價趨於走弱。滙豐環研續指出，由於投資者憂慮消費能力可能已經見頂，故擔心強勁數據的可持續性，顯示投資者的信心較弱。另外，濠賭股缺乏近期上行催化劑，鑑於下一個關鍵假期是10月，部分對沖基金做空行業股票。

不過，滙豐環研根據數據訊息，部分遊客為了避開人群而推遲行程，這或有助於緩衝5月的數據，令數據表現得以持續改善，並支持股價表現，情況如今年3月底。滙豐環研更認為，澳門博彩收入將持續改善，因為......

延伸閱讀：持續低價賣地或衝擊樓市

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息內銀股中國銀行 （03988） ，分析詳見：【下一頁

5月4日：

【20：15】瑞銀最新發表的研究報告指，壽險行業在今年第一季實現了強勁的新業務價值（NBV）增長，盡管代理人人數下降30%，但保險公司的新業務價值平均按年增長15%。
瑞銀認為，首季NBV主要增長動力來自：

  • 代理生產力的提高、
  • 分銷渠道的多元化，
  • 以及對儲蓄產品的強勁需求。

瑞銀預計，壽險行業將在第二季將保持增長勢頭，因為......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於5月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

藍籌相關券商看法，詳見：【藍籌內銀】【藍籌內險】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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