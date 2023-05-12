高盛：綜觀電訊內外需求 偏好營運股多過設備股（持續更新）

美國聯儲局在香港時間5月4月早上2時，一如市場預期公布加息0.25厘，而在矽谷銀行危機未除，但通脹仍然高過該局目標的2%水平（點擊圖片放大），加上美國就業市場仍然強勁，料聯邦基金利率於未來數月較大機會維持在5至5.25厘（點擊圖片放大）。 更多專家對美國息率的展望，詳見：【下一頁】

專訪 富達繆子美 談4大投資主題【下一頁】

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無論如何，美國息率料維持在5厘水平至年底的機會極高，讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：美債風波 張憶東：若債務上限解決 或觸發長債息彈

至於中國出口勝預期，惟進口疲弱，最新分析詳見：【下一頁】

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5月12日：

【01：00】2023年預測股息率近4厘的內需兼醫藥概念股國藥控股 （01099） ，過去股息率曾逾6厘，惟股價以股息率均較波動，而本報專欄名家林瑞芬評對該股的分析，詳見：【下一頁】

5月11日：

【18：00】內險股在過去3年，因新冠疫情，以及內房債務危機，而削弱其「收息股魅力」。不過，國際評級機構惠譽表示，內地重新開放、經濟逐步復甦，以及消費者信心回暖，將推動保險公司今年保持增長勢頭。

此外，今年首季，內地壽險行業和非壽險行業的保費分別按年增8.9%和10.8%，惠譽認為，今年壽險業新業務價值將在去年的低基數上有所增長，且各保險公司將致力於提高其銀保業務利潤率，因為核心代理人數量尚未企穩；而季內大多數主要非壽險公司的承保利潤亦依然良好。

考慮到全球金融市場不穩定，惠譽預期，許多保險公司對承擔投資風險仍將保持審慎。繼去年內生資本增長減弱後......

【16：30】3大中資電訊股為現時業務，以至每股派息均穩中有增的收息股。高盛最新發表的研究報告更指，內地電訊板塊首季增長穩健，期內電訊營運商實現6%至8%的服務收入增長，以及盈利增長約10%；電訊設備供應商收入按年增長10%至20%，利潤大致穩健。

不過，高盛雖預期電訊股前景仍然強勁，但由於國內需求仍然低迷，加上海外需求可能面臨放緩的風險下，電訊設備供應商的前景疲弱。因此，高盛偏好電訊營運股，並挑選具有利潤增長潛力和估值有吸引力的設備供應商股份，當中給予中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 及......

【12：30】內銀股為港人熱門收息股，而美國矽谷銀行對內銀股的影響，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：CCL連跌3周 本港樓市幾時見底？

【12：00】香港零售及收租股因疫情而削弱每股派息能力，惟隨着全球經濟活動回復正常，相關股份派息能力可望復甦。旅遊促進會總幹事崔定邦今早在電台節目表示，500元或以下的團費只是反映一程多站的香港段費用，有關行程可能是五日四夜，會轉往深圳、澳門及珠海。

他續表示，現時內地團旅客數目仍未恢復至疫情前一半，業界也要透過......

延伸閱讀：銀行加息供樓負擔重 拖慢樓價反彈步伐

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息內需股康師傅 （00322） ，分析詳見：【下一頁】

5月10日：

【18：30】長實集團 （01113） 公布擬以4.85億英鎊或每股80便士的價格，收購Civitas Social Housing後，券商普遍維持原有目標價及投資評級（相關分析詳見本文今日【15：45】及【16：30】），而平均目標價約54.2元，較長實今天收市價46元仍高出約17.8%。

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【16：30】摩根大通最新發表的研究報告認為，隨着住宅市場情緒降温，長實集團 （01113） 的防守性愈來愈重要，維持其「增持」的投資評級，以及目標價63元不變。

摩通表示，集團擬擬以每股80便士的價格收購Civitas Social Housing，較後者上日收市價具溢價44.4%，共涉4.85億英鎊，這對集團來說不是一項重大交易，因為它僅佔其市值的2.9%。不過，摩通認為此交易屬正面，因為它表明了公司嚴格的投資回報要求，投資一如以往具紀律。

摩通亦相信，長實將......

【15：45】長實集團 （01113） 擬以4.85億英鎊或每股80便士的價格，收購Civitas Social Housing。瑞銀就此發表最報告認為，這筆交易具有增值作用，預計淨收益率為6.4厘。

瑞銀表示，交易的潛在股息收益率為7.1厘，高於長實集團當前2023年的5厘交易股息收益率，又認為與CPI掛鉤的租金檢討也應該提供較高的經常性收入可見度。

不過，瑞銀鑑於Civitas於2022年的現金盈利僅達到2,980萬英鎊......

延伸閱讀：樓市利好利淡因素參半 樓價重登高峰需時

13：30】中國人壽 （02628） 首季新業務價值（NBV）增長7.7%，野村最新發表報告指國壽此表現勝預期，而季內代理人數按季大致持平，可能為未來代理渠道增長復甦奠定穩健基礎。

野村預期，國壽第二季NBV增長或更為強勁，加上由於近期強勁的增長勢頭，對其今年NBV增長預測上調......

【13：00】國泰航空 （00293） 因疫情影響而暫失派息能力，幸而全球經濟活動已逐步回復正常，而國泰行政總裁林紹波在股東會上也表示，重新向全球開放，集團未來會繼續聚焦將香港與內地、大灣區及世界各地城市重新接軌，繼續以雙品牌策略發展，包括國泰的高端服務和香港快運的低成本航空優勢。

他續表示，集團3月的客運運力已恢復至疫情前的50%，覆蓋逾70個航點，惟目前機位仍然供不應求，因此......

【01：00】內地券商股在A股暢旺時，也是高息股。本報專欄名家林瑞芬評券商股龍頭中信証券 （06030） ，分析詳見：【下一頁】

5月9日：

【20：30】屬熱門收息股的內銀股，近期除了獲建銀國際好看（詳見本文今日【16：00】報道）之外，也獲摩根大通發表最新報告預料，內銀在今年餘下時間將繼續跑贏，預計離岸市場將進一步轉向內銀股H股。

摩通表示，與在岸投資者溝通，約有20%至30%的投資者增持內銀股，並從近期的反彈中受益；約30至40%的在岸投資者，持有內銀股的一些頭寸；約有 30%沒有持有內銀股的頭寸。摩通認為，國企改革短期內不會對內銀的基本面產生實際影響，而大多數離岸投資者並不期望國有企業改革會對內銀產生實質性影響，惟這確實有助於銀行估值，因為國企ETF基金的上升，以及散戶投資者可能在國企利好的支持下流入A股市場。

摩通又認為，目前內銀的升勢屬於周期性，而非結構性，預計國有企業改革的實際影響將會減弱。不過，若國企改革比摩通的基本情景更為顯著......

【16：00】中資金融股，尤其是內銀股，為熱門收息股，股價除了受惠中國復常之外，也受惠「中特估」。建銀國際對內銀板塊的最新看法，詳見：【下一頁 】

【15：00】香港公用股在過去1年多，在美國急加息下，削弱「收息股魅力」，加上當中的中電控股 （00002） 及中華煤氣 （00003） 本身業務也失去增長動力。不過，摩根大通最新發表的研究報告指，香港公用股在過去1個月的表現跑贏恒指，主因是對美國加息預期下降，以及美元貶值，並相信板塊受惠於估值具吸引力及今年上半年業績有望反彈，而將會持續跑贏。

至於板塊首選，摩通選長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） ，兩股均給予「增持」的投資評級，主因是兩股對外滙升值敏感度最高，以及有約6厘的股息收益率，並將長建目標價由50元調升至52元，電能目標價亦由50元調升至51.5元。

另外，摩通雖然將中電的投資評級維持「中性」，但目標價卻由52元調升至......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息藍籌資源股中海油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

5月8日：

【18：00】科技相關股之中，ASMPT （00522） 及聯想集團 （00992） 的股息率相對較高。據半導體資訊平台TechInsights最新報告指出，2023年首季，全球平板電腦出貨量按年跌18%至約3,350萬部。其中，蘋果公司（美：AAPL）旗下iPad出貨量按年跌20%至1,270萬部，市場份額為38%；三星出貨量按年下跌15%至700萬部，市場份額為21%，超過全球市場平均水平。

另外，亞馬遜的表現接近市場平均水平，出貨量按年下跌21%至290萬部，市場份額降至9%。聯想旗下平板電腦......

【16：45】中資金融股股價有望隨中國復常，加上「中特估」概念而持續向好。建銀國際最新發表研究報告亦指，雖然內地銀行首季收入及盈利表現未如理想，但期內融資成本下降，加上減值損失的減少、信貸質量及流動性狀況進一步改善，預期或將推動股價上漲。

建銀國際續指出，普遍內銀今年首季信貸質量穩步改善，總不良貸款率下降至127個基點，資產負債表貸款損失準備金維持於充足水平，佔不良貸款額的約244%，而損益減值亦按年下降約11個百分點。

建銀國際預計，內銀今年盈利表現將......

【12：15】基建股為股價較波動的高息股，而在「中特估」前提下，股價回勇，而摩根士丹利對此的最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：通關後豪宅真的跑贏大市?

【11：30】隨着美國加息周期近尾聲，香港銀行股淨息差擴闊動力料減弱。花旗最新發表的研究報告，便基於遠期利率下降和融資成本上升等因素，而將中銀香港 （02388） 2023至2025年淨利息收入下調2%至5%，惟將其2023年信貸成本預測下調至14個基點，以反映首季良好的信貸成本。

另外，花旗進一步指估值模型亦考慮到IFRS17影響，即中銀的非淨利息收入降低和營業費用減少，而將其2023至2025年每股盈利預測分別下調4%、6%及3%，並將其目標價相應由27.3元下調至26.5元，但......

【01：00】藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 將於5月中公布今年首季業績簡報，其項目同時具備賭場、酒店、會議展覽中心等，加上預計有新項目在今年開幕，料較受惠訪澳旅客人數回升。更多分析詳見：【澳門旅客及賭收表現】【銀娛業務前景分析】。

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銀娛估值分析詳見：【下一頁】

5月7日：

【15：00】內險股已披露今年首季業績，而中金發表報告總結其首季新業務價值（NBV）按年升11%；淨利潤按年升87%；財險綜合成本率達97.6%，按年持平，基本符合該行及市場預期。

展望未來，中金預計代理人規模也有望在收入、NBV持續正增長後企穩回升，而且未來保障型業務亦有望受益於經濟回暖，以及行業改革效果釋放，而再次貢獻增長動能，行業正在開啟新一輪增長周期。財產保險方面，中金表示，龍頭競爭優勢進一步強化。

中金續指出，投資者對於中資壽險的信心，在基本面持續惡化三年之後普遍偏弱，認為在行業基本面反轉趨勢已現，加上......

5月6日：

【01：00】內地券商股在A股暢旺時，也是高息股。本報專欄名家林瑞芬評券商股龍頭中金 （03908） ，分析詳見：【下一頁】

5月5日：

【20：30】滙豐環球研究最新發表報告指，3月本港零售銷售按年增長40.9%，符合市場預期，升幅較上月擴大，首季零售銷售增長24.1%，較去年第四季表現大幅改善。

展望未來，滙豐環研鑑於基數效應消退，雖預計本港零售銷售勢頭將放緩，但相信在旅客回歸、經濟前景改善及消費券推動下，未來幾個月仍將保持雙位數增長，從而推動全年購物商場的零售租金表現。

此外，滙豐環研根據五一假期市況表現，預測今年全年來自中國內地的遊客數量，將恢復至疫情前約三分之二水平，而在本港收租股中，較看好零售物業收租股，因料其將迎來重估，當中看好......

【18：45】本地零售及收租股的派息能力，與本港零售表現息息相關。本港3月零售銷量按年升39.4%，而摩根大通最新發表報告表示，該表現勝預期，而經季調後，按月升幅擴至6%，高於2月的3.6%，並屬疫情以來經季調零售銷量首次恢復至2019年12月水平。

摩通續指出，香港零售銷售穩固復甦，受惠通關以來內地入境旅客增加，3月日均內地入境旅客約6.34萬人，相當於疫情前（2018年）水平的約45.4%；3月酒店入住率增6個百分點至84%，未季調平均實現酒店房價按月升18.7%。

展望未來，摩通表示......

【16：00】保險股有望隨疫情消退，以及內房股危機緩和，而再展「收息股魅力」。富瑞最新發表的研究報告指，香港與內地的保險公司首季新價值業務（NBV）表現強勁，而儲蓄熱潮及家庭財富重新分配應繼續推動保險業需求，而3.5%產品的尾班車效應或支持其今年次季銷售。

富瑞指，對保險需求前景持樂觀看法，並將......

【14：00】濠賭股有望隨中國以超預期的速度復常，而再展「收息股魅力」。滙豐環球研究最新發表的研究報告亦指，投資者對澳門博彩業的可持續性似乎過於憂慮，並視賭收的可持續復甦潛力為近期的催化劑，

滙豐環研表示，澳門在為期5天的「五一黃金周」錄得強勁的訪客量和博彩總收入，但濠賭股股價趨於走弱。滙豐環研續指出，由於投資者憂慮消費能力可能已經見頂，故擔心強勁數據的可持續性，顯示投資者的信心較弱。另外，濠賭股缺乏近期上行催化劑，鑑於下一個關鍵假期是10月，部分對沖基金做空行業股票。

不過，滙豐環研根據數據訊息，部分遊客為了避開人群而推遲行程，這或有助於緩衝5月的數據，令數據表現得以持續改善，並支持股價表現，情況如今年3月底。滙豐環研更認為，澳門博彩收入將持續改善，因為......

延伸閱讀：持續低價賣地或衝擊樓市

【01：00】本報專欄名家林瑞芬評高息內銀股中國銀行 （03988） ，分析詳見：【下一頁】

5月4日：

【20：15】瑞銀最新發表的研究報告指，壽險行業在今年第一季實現了強勁的新業務價值（NBV）增長，盡管代理人人數下降30%，但保險公司的新業務價值平均按年增長15%。

瑞銀認為，首季NBV主要增長動力來自：

代理生產力的提高、

分銷渠道的多元化，

以及對儲蓄產品的強勁需求。

瑞銀預計，壽險行業將在第二季將保持增長勢頭，因為......

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更多關於5月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【藍籌內銀】【藍籌內險】【三大中資電訊股】【藍籌收租股】【滙豐控股】【港鐵】【金沙中國】

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