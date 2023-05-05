澳門迫爆VS賭股跌爆 滙豐拆局

澳門五一黃金周（2023年4月29日至5月3日）的旅遊和賭收數據表現強勁，但賭股股價趨弱（自5月2日以來，跌幅為-6%，而恒生指數則上漲了0.1%）。滙豐指出，投資者似乎關注以下問題：

一、內地居民消費能力可能已達到頂峰，強勁數據可持續性受質疑。整體人均國內消費在2023年五一黃金周為540元（人民幣‧下同），而2023年春節為1,200元，2019年五一黃金周為600元。在海南，2023年五一黃金周人均免稅品銷售額為人民幣8,100元，而2023年春節為9,900元，2023年第1季度為人民幣7,500元。投資者的信心似乎薄弱。

二、下一個關鍵假期是在10月份，板塊缺乏近期上行動力，加上考慮到自去年10月份市場觸底以來，濠賭股板塊在整個市場中表現優異，一些對沖基金做空了濠賭股。根據彭博數據，過去三天做空股票的交易量大幅增加。

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然而，滙豐從行業聯繫人士那裡了解到，一些遊客已推遲了他們的旅行，以避免在假期期間遇到人潮，這可能有助於緩解五月份的數據。如果賭收數據持續改善並具有可持續性，就像滙豐在3月底看到的那樣，股價應該會得到支持。

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五一人流迫爆，出行股具話題。澳門4月賭收數據大勝預期，加上「五一」黃金周遊澳訪客大增，均為濠賭股股價提供上升燃料。因應首季業績好過市場預期，配合行業數據利好，摩根士丹利相信美高梅中國股價60日內將跑贏大市，給予集團「增持」評級，目標價13港元。

澳門博彩監察協調局公布，4月博彩總收入共錄得147億元（澳門元‧下同），按年增長450%，按月增長16%（見圖一）。數字遠高於市場綜合預期的132億澳門元，並達到疫情前62%的水平，相比第一季恢復至疫情前的45%，明顯有所提升。

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「五一」黃金周有望延續澳門賭收的好表現。根據澳門治安警察局公布的數據，4月30日澳門各口岸入境旅客達13.4萬人次，而5月1日則達11萬人次。摩根大通指出，13.4萬入境人次相當於2019年「五一」假期日均入境人次15.9萬的84%，有信心看到澳門賭收出現「強勁的恢復」，其中中場賭收可以輕鬆恢復到疫情前水平的80%以上。

澳門「五一」期間人頭湧湧：

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美高梅新近公布，第一季調整後EBITDA達14.1億港元，相當於2019年同期的87%，比市場預期高出10%；調整後EBITDA利潤率為26.7%，而2019年同期為26.0%。摩根士丹利點出，美高梅的中場市佔率按季上升35個基點至15.1%，比2019年同期高550個基點，另外美高梅的中場賭收是2019年同期的111%，而金沙的恢復程度為61%，意味美高梅有更強的復甦概念可供炒作。

摩根大通：濠賭股板塊潛在升幅40%以上

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