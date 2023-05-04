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ING彭藹嬈：內地PMI響經濟警號 料中央兩方案應對（新增圖解）

財金猛人追蹤 17:06 2023/05/04

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中國日前公布的4月製造業採購經理人指數（PMI），出乎意料地錄得49.2。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士（Dr Iris Pang）發表表示，内地製造業錄得今年首次收縮，為經濟響起警號。

    點擊圖片放大
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至於彭藹嬈對早前公布的內地GDP解讀，詳見：【下一頁

內地製造業採購經理人指數（PMI）自年初以來錄得連續3個月增長後，於4月出乎意料地錄得49.2，意味製造業出現收縮。大部份分項指標亦顯示，今次萎縮並非短期偏差。彭藹嬈指出：

  • 出口訂單由3月的50.4下滑至4月的47.6，而進口由50.9下滑至48.9。
  • 另外，產出價格亦由48.6大減至44.9。當中原因或是新訂單（包括供應國內市場）出現萎縮，由53.6下降到48.8。

彭藹嬈進一步表示：

數據顯示疲弱的出口市場或已經開始影響國内經濟。與出口業有關的工廠薪酬和就業率下降，正在拖累製造業薪酬水平。就業相關的指數亦顯示招聘活動已連續兩個月收縮。

製造業弱勢容易波及服務業。製造業工人薪酬下跌或導致他們物色服務業工作，從而拖累整個就業市場的薪酬水平，尤其是低技術勞工的薪酬水平。

刺激經濟方案或即將出爐

ING預期，內地政府將會推出刺激方案以振興製造業和服務業，包括......

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美國經濟分析，詳見：【下一頁

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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : ING展望

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