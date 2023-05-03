離岸人幣利率 今年走勢展望（第三版）

工銀亞洲研究報告指出，進入2023年，離岸人民幣利率中樞或逐漸下行。從中國經濟基本面影響的交易需求來看，離岸人民幣資金價格趨勢性走低概率較大。

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影響離岸人民幣利率的因素︰中國經濟基本面、中美貨幣政策差異、中國金融政策調整

流動性需求對離岸人民幣利率影響更大，參考凱恩斯貨幣需求理論，可以更好理解需求端對離岸人民幣資金價格的影響。

第一，交易需求與中國及全球經濟景氣度密切相關，中國對外貿易順差愈大，離岸人民幣資金池愈充裕，離岸人民幣資金價格愈低。

中國對外貿易差額走勢與離岸人民幣資金池變動密切；跨境貿易人民幣滙出量愈大，離岸人民幣資金池更充沛，資金價格趨於回落。

第二，投機需求與貨幣政策關聯性更強，本質上是機會成本的權衡，在岸人民幣滙率較弱時，套利交易驅使在岸人民幣外流，離岸人民幣資金池擴大、資金價格走低。

當前貨幣掉期交易是香港市場投資主體獲取人民幣流動性的主要方式，在不考慮交易成本的情況下，美元利率LIBOR和在岸-離岸滙率差CNH HIBOR-SHIBOR決定離岸人民幣的流動方向︰

當美元利率上行，持有離岸人民幣的機會成本增加，CNH融出方要求更高彙報，因而理論上LIBOR與CNH HIBOR同向變動。

而當在岸-離岸人民幣滙差（USDCNY-USDCNH）走升（即在岸人民幣變得更便宜），市場主體傾向於將在岸美元換成人民幣，滙出境外能換回更多美元，因而人民幣流向境外，離岸人民幣流動性增加驅動利率回落，即（USDCNY-USDCNH）與CNH HIBOR傾向負相關。

第三，預防需求聚焦衍生品市場對人民幣滙率走勢的預期，當離岸人民幣存在貶值預期時（對應離岸人民幣風險逆轉期權波動率走升），離岸市場人民幣貨幣互換融出方將要求更高利率，則CNH HIBOR 趨於上行。

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