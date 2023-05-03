重汽見曙光 產銷已轉好 財金專欄 2023/05/03 分享： 分享： 港股昨日個別發展。恒生指數四連升守住牛熊分界綫，國企指數則連續兩日衝擊牛熊綫失敗而回，但見非主流的中資股昨日顯著造好，中國重汽（03808）更升越下降軌，有力挑戰14元，尤其內地重卡銷量出現反彈，公司 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 股市5月窮什麼 （第三版） 2023/05/02 股市5月窮什麼 （第三版） 中字股實力談 - 併購＋整合 潤藥趁平買 2023/04/28 併購＋整合 潤藥趁平買 中字股實力談 - 港股牛熊爭奪戰 今個5月坐過山車（第四版） 2023/04/27 港股牛熊爭奪戰 今個5月坐過山車（第四版） 中字股實力談 - 華能迎春天 火電虧轉盈 2023/04/27 華能迎春天 火電虧轉盈 中字股實力談 - 好友收復牛熊綫 港股明日繼續攻防戰（第四版） 2023/04/26 好友收復牛熊綫 港股明日繼續攻防戰（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 中共中央政治局 中國重汽（03808） 一汽解放（深：000800） 新能源