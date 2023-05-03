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重汽見曙光 產銷已轉好

財金專欄 2023/05/03

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港股昨日個別發展。恒生指數四連升守住牛熊分界綫，國企指數則連續兩日衝擊牛熊綫失敗而回，但見非主流的中資股昨日顯著造好，中國重汽（03808）更升越下降軌，有力挑戰14元，尤其內地重卡銷量出現反彈，公司

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國國務院 中共中央政治局 中國重汽（03808） 一汽解放（深：000800） 新能源

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