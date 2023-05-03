重汽見曙光 產銷已轉好

港股昨日個別發展。恒生指數四連升守住牛熊分界綫，國企指數則連續兩日衝擊牛熊綫失敗而回，但見非主流的中資股昨日顯著造好，中國重汽（03808）更升越下降軌，有力挑戰14元，尤其內地重卡銷量出現反彈，公司

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