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Druckenmiller和Hartnett看淡美元

財金專欄 2023/05/03

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Druckenmiller和Hartnett何許人也？

Druckenmiller是索羅斯於1992年沽爆英鎊的操盤手。

Hartnett是美銀的投資策略師。

他們兩人近日都謂看淡美元。

近日萬七人都看淡美元

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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