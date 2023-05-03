Druckenmiller和Hartnett看淡美元 財金專欄 2023/05/03 分享： 分享： Druckenmiller和Hartnett何許人也？ Druckenmiller是索羅斯於1992年沽爆英鎊的操盤手。 Hartnett是美銀的投資策略師。 他們兩人近日都謂看淡美元。 近日萬七人都看淡美元 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 最新專欄文章 選股情報 - Bank Bank BANGING…… 2023/04/28 Bank Bank BANGING…… 選股情報 - 溫水煮蛙去美元 2023/04/27 溫水煮蛙去美元 選股情報 - BANK BANG bang 2023/04/26 BANK BANG bang 選股情報 - 對去美元化的誤解 2023/04/25 對去美元化的誤解 選股情報 - Liquidity：流動性 2023/04/21 Liquidity：流動性 經濟 美國 美元 銀行 金融 美滙指數 地產 議息 日圓 英倫銀行