區會大手術後 泛民參選路難行 財金專欄 2023/05/03 分享： 分享： 繼立法會之後，區議會今次也做大手術，除了組成和選舉方式大變，更重要的是重新定位區議會，表明其角色是「配合和支持政府」。政界中人認為，民主派參選區會路難行。 前年立會直選 12泛民全軍覆沒 區議會改革之後， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 2023/05/02 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？ 有政戲 - 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 2023/04/28 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？ 有政戲 - 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 2023/04/27 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能 有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 2023/04/26 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？ 有政戲 - 區會改革在即 大削直選議席增門檻 2023/04/25 區會改革在即 大削直選議席增門檻 政治 區議會 區議會選舉 一國兩制 基本法 立法會選舉 狄志遠 馮檢基