區會大手術後 泛民參選路難行

繼立法會之後，區議會今次也做大手術，除了組成和選舉方式大變，更重要的是重新定位區議會，表明其角色是「配合和支持政府」。政界中人認為，民主派參選區會路難行。

前年立會直選 12泛民全軍覆沒

區議會改革之後，

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