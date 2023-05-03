  • 24°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

區會大手術後 泛民參選路難行

財金專欄 2023/05/03

分享：

分享：

繼立法會之後，區議會今次也做大手術，除了組成和選舉方式大變，更重要的是重新定位區議會，表明其角色是「配合和支持政府」。政界中人認為，民主派參選區會路難行。

前年立會直選 12泛民全軍覆沒

區議會改革之後，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？
2023/05/02
東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？
有政戲 - 區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？
2023/04/28
區會直選議席大減 建制如何「分餅仔」？
有政戲 - 新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能
2023/04/27
新投資移民涵蓋內地人？ 官場中人：不可能
有政戲 - 灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？
2023/04/26
灣區團顯行政主導 保密十足惹怨言？
有政戲 - 區會改革在即 大削直選議席增門檻
2023/04/25
區會改革在即 大削直選議席增門檻
政治 區議會 區議會選舉 一國兩制 基本法 立法會選舉 狄志遠 馮檢基

上一篇文章

先租再後買 專吸內地客

下一篇文章

瑞信陶冬：市場關心減息非加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？
東九捷運系統 雲巴未必「後發先至」？
剩下高息股吸引投資者
剩下高息股吸引投資者
國金札記 - 華電動車崛起 中歐車業此起彼落
華電動車崛起 中歐車業此起彼落
宏觀眼界 - 堅壁清野
堅壁清野
投資廣角鏡 - 中石化冠德只待重估
中石化冠德只待重估
專家樓論 - 由供過於求變成……
由供過於求變成……