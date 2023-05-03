先租再後買 專吸內地客

疫後首個五一黃金周長假，內地遊客可謂逼爆香港多個景點，可惜期內開售的的新盤暫未受惠，未見有內地睇樓團。不過，香港與內地通關多了內地資金來港買樓確是不爭的事實，單計以「先租後買」方式入市個案，4月便錄得

...