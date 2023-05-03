先租再後買 專吸內地客 財金專欄 2023/05/03 分享： 分享： 疫後首個五一黃金周長假，內地遊客可謂逼爆香港多個景點，可惜期內開售的的新盤暫未受惠，未見有內地睇樓團。不過，香港與內地通關多了內地資金來港買樓確是不爭的事實，單計以「先租後買」方式入市個案，4月便錄得 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 由供過於求變成…… 2023/05/02 由供過於求變成…… 專家樓論 - 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 2023/04/28 港府加碼推廣Happy Hong Kong 舖市復甦在望 專家樓論 - 鐵路盤出擊 挽救一手銷情 2023/04/28 鐵路盤出擊 挽救一手銷情 專家樓論 - 填咗先至算！ 2023/04/28 填咗先至算！ 專家樓論 - 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 2023/04/27 舖市走勢 還看奢侈品牌租務 一手市場 成交 香港 發展商 二手市場 地產 豪宅 啟德 美聯物業 大埔