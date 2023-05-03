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摩通買第一共和 銀行危機解除？

財金專欄 2023/05/03

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美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月倒閉，觸發了骨牌效應，中小型銀行存戶如驚弓之鳥，最受拖累的第一共和銀行（First Republic Bank）曾短短幾日被提走一半存款，苦撑

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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