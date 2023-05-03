摩通買第一共和 銀行危機解除？ 財金專欄 2023/05/03 分享： 分享： 美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月倒閉，觸發了骨牌效應，中小型銀行存戶如驚弓之鳥，最受拖累的第一共和銀行（First Republic Bank）曾短短幾日被提走一半存款，苦撑 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 2023/05/02 摩通買第一共和 銀行危機解除？ 國金札記 - 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 2023/05/02 華電動車崛起 中歐車業此起彼落 取締燃油車 動搖歐洲車地位 2023/05/01 取締燃油車 動搖歐洲車地位 國金札記 - 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/28 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 2023/04/27 澤連斯基別無他選 必須堅持領土完整 美國 銀行 疫情 經濟 通脹 加息 收購 在家工作 保險公司 借貸